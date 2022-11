Cordobesas elaboran cojines con forma de corazón para mujeres operadas de cáncer de mama

Cruz Roja y la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Córdoba han puesto en marcha una colaboración por la que un grupo de personas mayores se está encargando de elaborar unos cojines con forma de corazón para mujeres recién operadas de cáncer de mama. Así, cada miércoles, en el centro de participación de personas mayores de Cruz Roja se reúnen para preparar esas almohadillas, que una vez terminadas servirán para hacer más llevadero el proceso posoperatorio de mujeres a las que les acaban de extirpar, total o parcialmente, un pecho.

“Cada vez hay más mujeres operadas, y los cojines se les dan tanto a las que están mastectomizadas como a las que solo han sufrido una tumorectomía. Hay muchas mujeres y necesitamos, por tanto, muchos cojines, con lo que nos viene muy esta colaboración, porque ahora los hacemos en nuestra asociación pero también a través de grupos como este de Cruz Roja, lo que nos permite atender a más personas”, explica Sandra Serrano, trabajadora social de la AECC.

“Dentro de las actividades de participación activa que ofrecemos a las personas mayores están los grupos de mujeres, los grupos de ayuda mutua. Una iniciativa como esta propicia que ese grupo de mujeres que se reúne todos los miércoles, que vienen a compartir, a echar su ratito, encuentre además un sentido comunitario, pues participan de una actividad con la que se sienten mejor construyendo comunitariamente y a la vez reforzando sus redes”, comenta María Torralbo, responsable provincial del programa de Mayores de Cruz Roja. Dos de las mujeres que se encargan de elaborar esos cojines son Isabel Casado y Josefa Cámara.

La primera, precisamente mujer mastectomizada, coordina el trabajo que realizan desde la AECC en este sentido. Y aprovecha para animar a más personas a que apoyen en esta tarea: “Necesitamos muchas más personas que vengan a ayudarnos. Y es que no lo hacemos por nosotras, ni por las asociaciones; lo hacemos por la persona que se opera, por la persona que está mal. Es una cosa muy pequeña, pero para la que lo recibe es un detalle muy grande, muy bonito”, asegura. Josefa, por su parte, participa cada miércoles en el grupo de mujeres que -bajo la batuta de Manoli Naranjo, costurera jubilada- se reúne en las instalaciones de Cruz Roja. “No hace falta saber coser para venir a colaborar, porque tenemos una profesora que nos lo corta y nosotras vamos hilvanando, cosiendo y planchando, todo a la vez. Yo de hecho me traigo mi máquina de casa, para planchar los cojines. Aunque la tenga que llevar y traer, no me importa si es para un motivo como este”, asevera Cámara.

Entre los objetivos que Cruz Roja tiene dentro de su programa de Mayores se encuentra el fomento de un envejecimiento activo y saludable, así como combatir la soledad no deseada, a través de proyectos como ‘Atención integral a personas mayores’ o ‘Atención a personas en situación de soledad no deseada’. Dichos proyectos cuentan con financiación de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a través de los fondos procedentes de la asignación tributaria del 0,7% del IRPF, que se consignan marcando la casilla de “Actividades de Interés Social” de la declaración de la Renta: la llamada “x solidaria”.