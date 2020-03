Córdoba tendrá un plan de choque económico ante la crisis del coronavirus

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado que desde el Ayuntamiento se trabaja ya en un plan de choque económico y social que incluiría bonificaciones fiscales, entre otras, con el fin de hacer frente a la situación generada por el coronavirus Covid-19, y que se sumaría a las medidas que llegarán del Gobierno y la Junta. Además, Bellido espera que puedan salvarse "algunas citas del Mayo Cordobés".

El regidor ha subrayado que en esta jornada el primer mensaje es de "agradecimiento a todos los ciudadanos, que ya desde la semana pasada y previamente a la declaración del estado de alarma tomaron conciencia de la situación que se producía en Córdoba y toda España y entendieron y acogieron las medidas que Córdoba tomó por adelantado para restringir lo más posible los movimientos en la ciudad y la respuesta ha sido excepcional".

Según ha comentado, "no ha habido apenas incidencias en el control de la movilidad en la ciudad por la Policía Local", por lo que "es una respuesta de la ciudadanía ejemplar", a la vez que ha agradecido la labor de los profesionales de los distintos sectores que hacen que "la sociedad pueda seguir funcionando y en pie", como los sanitarios y del resto de sectores que tienen que seguir trabajando, como Policía Local y Bomberos, los distribuidores, entre otros.

Si se ha podido confirmar que hoy mismo han llegado efectivos de la UME para realizar diversas tareas.

La subdelegación informa del desplazamiento de la UME a Córdoba en la tarde de hoy.

- 10 vehículos, 39 militares

- 1 grupo de información a los ciudadanos.Zonas Mezquita, Vial Norte y Bulevar Gran Capitán

- 1 grupo desinfección. Renfe, Estación Autocares y Reina Sofía @UMEgob — SubdelegaciónCórdoba (@SubdeGobCordoba) March 16, 2020

Ante ello, Bellido ha lanzado "un mensaje de ánimo y tranquilidad a toda la ciudadanía" que permanece en sus casas, al tiempo que ha transmitido "mensaje de ánimo a las personas mayores que en algunos casos están solas en sus casas y a las personas con riesgos de enfermedad que en muchos casos tienen que estar solas en casas". Desde el Ayuntamiento se trabaja para que se mantengan "servicios esenciales como la ayuda a domicilio".

Por otra parte, ha expresado su "ánimo para las personas que pueden perder su puesto de trabajo y puede estar en peligro su pequeña y mediana empresa, incluso su gran empresa", a lo que ha añadido que ha hablado con los agentes sociales y económicos.

Al respecto, el alcalde ha resaltado que en la reunión de la comisión de seguimiento sobre el coronavirus se trabaja ya para diseñar un plan de choque económico y social, "para que en el momento que acabe esta crisis se ataje la problemática que viene de frente y afrontar con determinación y la colaboración de todos los agentes sociales y económicos".

Además, ha apuntado que "se trabaja con absoluta lealtad y colaboración con el resto de administraciones públicas", de las que "van a venir medidas y Córdoba se sumará a todas", a parte de poner en marcha el citado plan de choque, para que "las empresas puedan sobrevivir, no se pierdan empleos y las situaciones sociales que se puedan producir tengan capacidad de respuesta rápida para atender".

SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS

Asimismo, el regidor ha pedido "tomar conciencia de que se suspenden todos los plazos administrativos, que evita que muchos ciudadanos tengan que salir de casa", de manera que ha enfatizado que "no se va a poner ningún recargo si alguno de los impuestos no se atiende".

En cuanto a la situación de las ordenanzas fiscales y aplazamiento de pagos, ha apuntado a la posibilidad de que el Gobierno implante un plan de choque para todas las administraciones, que "seguro que lo habrá".

"A día de hoy están todos los escenarios abiertos y el plan de choque municipal pasaría por recoger determinadas bonificaciones fiscales derivadas de la situación de crisis, pero deben venir acompañadas de medidas del Gobierno, que haya una relajación en la regla de déficit", ha apoyado el alcalde, entre otros aspectos, como "la bajada de impuestos".

A su juicio, "hay que adoptar medidas de incentivos a la contratación y al emprendimiento, paliativas en caso de despido, en materia social". En su opinión, "debe ser un gran plan nacional de unidad".

MAYO FESTIVO

Bellido espera que alguna de las citas del Mayo Festivo cordobés, que incluyen las cruces, los patios y la feria, entre otras, "se pueda salvar" de la suspensión ante la situación generada en estos momentos por el coronavirus Covid-19 y que hace que "a día de hoy ninguna de esas celebraciones podría llevarse adelante".

Así, ha señalado que "será en función de las fechas en que se pueda recuperar la normalidad donde se vea si alguna de las celebraciones que venían se puede celebrar", porque, según ha aclarado, "a día de hoy, haya tomada o no una decisión formal, que ahora mismo, teniendo en cuenta que queda tiempo, tampoco es lo más urgente de adoptar, hay otras medidas mucho más urgentes e importantes para la salud, porque son más prioritarias y tomarlas de inmediato".

No obstante, Bellido ha insistido en que "a día de hoy no se podría celebrar nada", dado que "en estas situaciones, evidentemente, todo está en el alero", si bien ha agregado que "en función de cómo avance el calendario en la esperanza y en la confianza de que esta crisis no dure demasiado, se podría ver si alguna se puede salvar".

En cualquier caso, ha remarcado que "el planteamiento a día de hoy es que hay que cambiar la forma de pensar: no es cuál se va a suspender, es si alguna se va a poder celebrar". "Lo digo de forma rotunda, porque tenemos que acostumbrarnos a esta nueva realidad", ha apostillado, para subrayar que "a día de hoy, en estas circunstancia, ninguna de esas celebraciones podría llevarse adelante".