Córdoba registra "32 obras desiertas" entre 2021 y 2023 por valor de 12,5 millones

La provincia de Córdoba ha registrado "12,5 millones de euros de pérdidas en las licitaciones de 32 obras que han quedado desiertas o se han desestimado, entre los años 2021 y 2023, según el análisis realizado por la patronal cordobesa de la construcción, Construcor. Según ha informado la citada organización empresarial en una nota, "las razones de que este volumen de obra no se haya podido ejecutar obedece fundamentalmente a dos motivos.

En primer lugar, a que el valor estimado de las obras fijado por las administraciones públicas no se ajustó a los costes reales del mercado, al no tener en cuenta la extraordinaria subida de los precios de los materiales producida en dicho período". La segunda razón por la que, según Construcor, no se han ejecutado las obras, en este caso las licitadas durante 2023, es "al motivo anterior se sumó la pérdida de vigencia del mecanismo excepcional de revisión de precios aprobado para repartir los riesgos de la subida de precios de los materiales". De hecho, "el 60% de las obras desiertas corresponden a 2023".

En el caso de la provincia de Córdoba, "el grueso corresponde a los entes locales y el provincial, con 10.767.739 euros, seguido a mucha distancia por la Administración autonómica, con 726.779 euros, y apenas 5.000 euros de la nacional". En cuanto a la clasificación, "30 han sido obras desiertas, es decir que no se han adjudicado por falta de ofertas, y dos desestimadas, las que no han podido actualizar las condiciones por la subida de los materiales". Así lo ha determinado Construcor, a partir de las cifras aportadas por la Federación Andaluza de la Construcción, que eleva el total en Andalucía a 274 millones correspondientes a 363 obras desiertas y desestimadas.