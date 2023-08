Sigue avanzando la ola de calor en Córdoba tras un día en el que el termometro ha marcado la segunda maxima de España con 42,3 grados y una alerta roja que no solo afecta a al día, tambien a las noches, que están siendo tropicales con mínimas que no bajan de los 25 grados. En concreto, la Agencia Española de Meteorología (Aemet) ha registrado a las 17,50 horas 43,2 grados de temperatura en la zona del Aeropuerto de Córdoba, el mayor pico de calor hasta el momento en este nuevo episodio de altas temperaturas extremas. No obstante una visita a Córdoba merece la pena incluso con esta insoportable calor.

No obstante, una visita a Córdoba merece la pena incluso con esta insoportable calor. Al menos eso nos han contado el francés Antoine, el italiano Antonello y la cántabra Rosalía. La cuestión es cambiar horarios y, por supuesto, ir por la sombra e hidratarse mucho. Aprovechan la mañana para visitar la ciudad cuando el sol aún no aprieta pero las tardes turísticas en Córdoba son practicamente inexistentes, con calles casi desérticas.

En el resto de la provincia, ya sabemos que hay 80.000 habitantes especialmente afectados por este calor y por ele estado de sequía en el que se encuentran los pantanos, que ya se reducen al 17% de su capacidad. Ese turismo también se está viendo afectado por la falta de agua potable procedente del pantano de La Colada, una situación que ya se extiende casi cuatro meses. Ana Moreno, gerente del Hotel Rural 'Casas de Adame', en El Viso, confiesa a COPE que los turistas "ya saben que la situación con el agua está complicada y no suelen extrañarse mucho, pero, aún así, nosotros les damos agua gratis en el hotel con botellas que dejamos en su habitación y, si necesitan más, tienen neveras de las que pueden abastecerse sin ningún coste".