Córdoba recibe esta tarde la visita del ministro de Fomento, José Luis Ábalos

Para el portavoz en el Ayuntamiento, José Mª Bellido, además de la pregunta obvia de cuándo se va a poner en marcha y cuando se van a acometer las inversiones necesarias para ello, la pregunta más importante es cuál es el papel de la Junta en este asunto. Por su parte, el portavoz en la Diputación, Andrés Lorite, ha recordado que el Gobierno aún no ha ejecutado la partida correspondiente para el estudio de la N432, a la que el gobierno central aportó 3 millones de euros. Un estudio necesario de volver a realizar, ya que el que realizó el PSOE con el gobierno de Zapatero no cumplía todos los requisitos medioambientales. Además el PP, exigirá al Gobierno que de cara a 2019 la partida para Andalucía y Córdoba no nos convierta en ciudadanos de seguda por las exigencias de los partidos nacionalistas.