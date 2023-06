"Córdoba, por su pasado árabe, es un punto estratégico para reforzar las alianzas entre la UE y Oriente Medio"

Ha amanecido Córdoba blindada por efectivos de seguridad para acoger la reunión entre Felipe VI y el monarca de Jordania, Abdalá II, en el Proceso de Áqaba, una iniciativa impulsada por el rey jordano para la coordinación entre países en la lucha contra el terrorismo. Son reuniones que se iniciaron en 2015 y que se han producido con anterioridad en otros países como Albania, Países Bajos, Estados Unidos o Indonesia. Hasta el Palacio de la Merced se han trasladado también el Ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y los Jefes de Estado de Ghana, Mauritania y Guinea Bissau, además de unos 200 delegados de más de 30 países de Africa, Europa y Estados Unidos.

De este tipo de encuentros es difícil, por motivos de seguridad, conocer detalles. Por ello, COPE se ha acercado hasta el contexto y la actualidad que gira en torno al terrorismo en Oriente Medio y el Sahel (el norte de África), a través de un experto en esta materia: el profesor de la Universidad Loyola de Córdoba, Francisco Barroso, especializado en Seguridad y Defensa Internacional.

-Es una situación que no suele darse en Córdoba. ¿Cuál es el mensaje estratégico que se envía al exterior al elegir esta ciudad como epicentro de las relaciones internacionales?

-Lo que se está haciendo trayendo esta reunión aquí es señalar importancia de Córdoba por su pasado musulmán con el califato omeya y el hecho de que aquí se encuentre la Casa Árabe, que es un centro estratégico que marca las relaciones entre España y el mundo árabe. Córdoba es un mensaje en sí mismo para mejorar las relaciones entre Europa y Oriente Próximo.

-Va a ser muy difícil que está conversación entre monarcas trascienda. Atendiendo a la localización de Jordania (muy cerca de Israel y de Palestina), sobré qué asuntos pueden haber debatido ambos reyes?

-Todo el mundo barre para casa. Creo que el monarca jordano está haciendo algo que forma parte de una dinámica de diplomacia pública. Diría que está haciendo uso de lo que denominamos 'la diplomacia de la religión', con vistas a hacer un lavado de cara. El sunismo tiene la necesidad de enfrentarse al mundo persa y tiene el problema del yihadismo. Por un lado, Abdalá II está aumentando apoyos externos y conformando un equipo de países que puedan, en un momento dado, empujar en la misma dirección para eliminar el yihadismo radical. Está jugando un papel de mediador, de potencia media que podría liderar determinadas dinámicas de cooperación en relación a la lucha antiterrorista. Lo está haciendo utilizando a la familia real española, son dos reinos, lo que facilita el entendimiento. Se pueden sacar muchas lecturas interesantes, pero espero que salgan proyectos de cooperación que aúnen esfuerzos.



-¿Qué papel juega Andalucía como frontera sur de la Unión Europea en materia de seguridad?

-Desde el punto de vista geopolítico es fundamental. Si nos adentramos en asuntos de seguridad y defensa, estaríamos gestionando de lo que llamamos una 'amenaza transnacional'. No se le pueden poner puertas al campo, este tipo de amenaza puede actuar en cualquier tipo de territorio. Andalucía es la puerta de Europa y eso la convierte en un punto fundamental si hablamoso también de asuntos como la radicalización, el tráfico humano o el crimen organizado. Amenazas que actúan e interactúan de manera simultánea y hacen que el sur de España sea un punto importante para garantizar la seguridad de España y de Europa.

-Este tipo de reuniones forman parte de esa cooperación internacional que impulsa la Unión Europea hacia Oriente Medio y otras zonas calientes como el Sahel en África. ¿Está funcionando, en la práctica real, la cooperación internacional o, por el contrario, está acabando por reforzar las dictaduras, que acaban teniendo más recursos procedentes del exterior?

-Esta pregunta pone el dedo en la llaga completamente y es esencial para entender el comportamiento de la Unión Europea. Vemos que cuando la UE interactúa con países de Oriente Próximo hay una serie de falsos dilemas. Europa tiene que decantarse, de una vez por todas, por elegir, o bien, seguridad y orden; o por apoyar determinados movimientos en determinados países para que elaboren e implementen una serie de reformas legales y políticas que puedan acelerar el proceso de democratización. Si la UE actúa en estos territorios apoyando a los líderes, sin tener el cuenta lo que nosotros llamamos el capital social (la civilización que apuesta por una reforma del sistema), lo que hace es garantizar que los líderes autoritarios se mantengan en el poder. Eso es un problema que hay que afrontar porque Europa cuenta con una ventaja estratégica que podría utilizar para meter presión a estos regímenes y acelerar el proceso de apertura, de liberalización.

-Sigue España y Córdoba en estado cuatro sobre cinco de alerta por terrorismo, pero la sensación es de que hay menos peligro. ¿Cuál es la situación real?

-Con el yihadismo no podemos relajarnos. Atendiendo a los mensajes emitidos por grupos terroristas, Al Ándalus es un territorio que ellos realmente quieren recuperar, por eso hay una amenaza directa sobre nosotros. No podemos alarmar a la población, pero tampoco relajarnos. Es una lucha constante porque los problemas estructurales que fomentan la radicalización y el extremismo siguen estando vigentes, no se han resuelto.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

-La sequía va a ser un problema. La guerra por el agua puede generar grandes conflictos, sobre todo en el Sahel. ¿Está Andalucía y España mirando a esto con la sufiente urgencia?

-En general, nosotros somos más reactivos que proactivos. Desde el punto de vista estratégico, hay mucho márgen de mejora en la diplomacia pública, que tiene demasiada pomposidad. Hay que pensar en escenarios futuribles para incidir en nuestro presente y evitar determinados escenarios. A pesar de actos como el de hoy en Córdoba, la lógica que ahora mismo predomina es la de la necesidad. Esto es una lucha que compete a todos: países de origen y de destino.