Córdoba necesita un esfuerzo mínimo de inversiones e infraestructuras que no se han hecho en los últimos cuatr

David Dorado Ráez, Portavoz de Ciudadanos ha denunciado la falta de voluntad política por parte de la alcaldesa, y su delegada Amparo Pernichi, haciendo hincapié en la pretensión de estas por una mejora de los barrios y procurar una inversión en estos para equipararlos al centro, sin embargo los vecinos de este lamentan el estado en que se encuentra. Cuando lo que se debería es hacer una valoración conjunta de la ciudad, ya que toda ella necesita una mejora en pavimento, iluminación, servicios públicos, poda y mantenimiento de jardines.

Así ha explicado Dorado la forma en la que debe consistir un gobierno y no la manera en la que se ha ejecutado hasta ahora: “Debe gobernar alguien que inspire confianza, la confianza se basa en la coherencia, la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, los hechos deben acompañar a las palabras y el actual gobierno no es coherente y no se ha ganado la confianza de los ciudadanos, más bien la ha perdido o se está perdiendo”