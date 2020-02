IU Córdoba ha insistido en que no se continúe con la innovación de COSMOS

Las dos innovaciones urbanísticas que fueron presentadas en el anterior mandato, y de las que aún no se sabe nada, han sido llevadas de nuevo a la actualidad esta mañana por Pedro García, portavoz de IU. Las innovaciones están relacionadas, la primera con la fábrica COSMOS y su entorno, y la segunda, con la modificación que se realizó del Plan Especial del Casco Histórico.

En referencia a la fábrica COSMOS, el portavoz de IU ha hecho hincapié en que la decisión que debía tomarse en este asunto, por parte de IU, estaba muy clara desde hace muchos años, haciendo referencia al inicio de la innovación y en el cual se solicitaron unos informes obligatorios para poder realizar modificaciones en la fábrica. Estos informes, que fueron entregados por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, dejaban claro que era imposible e inviable incinerar o valorizar dentro del casco urbano si se trataba de una zona industrial 3. De esta manera, pide a Urbanismo que tome una decisión sobre COSMOS, “nosotros pedimos que con los informes y dejando claro que no se puede, no tiene sentido seguir con la innovación y el archivo de la misma. Pedimos el archivo de la misma, matizo, siempre y cuando se incorporen esos informes y se deje claro de que en industrial 3 no es posible la valorización. Por lo tanto no es necesario continuar con la innovación”.

Respecto a la modificación del Plan Especial del Casco Histórico, la innovación urbanística pedía una suspensión de licencias para aquellas viviendas que no tuviesen un uso residencial. García ha destacado que desde el gobierno se debe proteger nuestro casco histórico, sino terminará convirtiéndose en un espacio dedicado exclusivamente al turismo. El portavoz ha insistido en que se deben paralizar los cambios de uso de las viviendas residencial y se debe ordenar que tipo de edificios pueden tener apartamentos turísticos.

De esta forma, Pedro García ha resaltado que solamente existen dos soluciones para cada una de estas innovaciones urbanísticas, o bien continuar con ellas o desistir de seguir con los proyectos.