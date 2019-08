Córdoba se hace cargo de la falta de examinadores de tráfico en otras provincias de Andalucía

Se vuelven a repetir los atrasos en los exámenes de la Dirección General de Tráfico propios de la vuelta de vacaciones y de la acumulación de alumnos en verano. Sin embargo, el problema es bien diferente si se analiza por provincias en Andalucía. En esta ocasión, parece que el retraso es bastante más significativo en algunas provincias de la comunidad, como pueden ser Málaga o Cádiz, donde enfrentan una lista de espera de incluso meses para realizar exámenes prácticos; mientras que en Córdoba el atraso es el habitual por estas fechas: alrededor de cinco o seis días. Esto provoca que sea Córdoba la provincia que soporte la falta de examinadores de sus aledaños andaluces, provocando un aumento de alumnos provenientes de otras zonas dispuestos a examinarse a la mayor celeridad.

No obstante, el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Córdoba, Rafael Ruiz, ha asegurado a COPE que "a pesar de que hay más alumnos desplazándose a Córdoba, las autoescuelas no están viendo mermadas su actividad más de lo que lo hayan visto otros años, pero sí es cierto que se nota en las funciones de los examinadores, que se concentran exclusivamente en examinar y no en otras actividades como puede ser el paso de inspecciones"



Según Ruiz, estos atrasos de meses que se están produciendo fuera de Córdoba tienen su explicación en una falta de funcionarios que radica en la no reposición de examinadores nuevos tras sus jubilaciones o bajas laborales. "Es un problema que, de momento, no está ocurriendo en Córdoba y esperemos que la situación se mantenga así", ha añadido.

En estos momentos, en Córdoba hay un total de 13 examinadores para abordar las necesidades de 140 autoescuelas, una cifra que, de momento, está resultando suficiente.