Córdoba, a la espera del informe de Cultura para decidir el futuro de los restos de la basílica de Santa Eulalia en la Ronda Norte

La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba se encuentra a la espera del informe definitivo de los técnicos de la Consejería de Cultura para determinar qué hacer con los restos arqueológicos hallados en el trazado de la futura Ronda Norte. Según los expertos, los vestigios corresponden a la basílica de Santa Eulalia, un complejo cristiano de enorme singularidad por haberse levantado bajo dominio islámico.

El delegado del Gobierno en Córdoba, Adolfo Molina, ha reconocido que “a día de hoy no tenemos todavía el informe de Cultura”, durante el acto de apertura del curso político celebrado junto al resto de delegados provinciales. El responsable autonómico ha precisado que sí existe un informe elaborado por el Ayuntamiento de Córdoba, que ya ha sido remitido a la Junta, pero ha recordado que los técnicos de Cultura se han reincorporado recientemente de sus vacaciones y ahora deberán trabajar sobre ese documento antes de que llegue a la Comisión de Patrimonio. “Hay que ser prudentes y no adelantarse”, ha insistido.

Las declaraciones se producen después de conocerse el contenido del informe encargado por la Junta a la empresa Salsum, consultora especializada en arqueología. En ese documento, los expertos destacan la “importancia capital” del yacimiento descubierto junto a la avenida de la Arruzafilla, en la zona norte de la ciudad. La basílica de Santa Eulalia es un enclave apenas conocido hasta ahora, cuyo estudio podría aportar información de gran valor sobre la historia de Córdoba en época medieval, especialmente en lo referente a la convivencia de comunidades y a la pervivencia del cristianismo bajo el dominio islámico.

El hallazgo arqueológico ha coincidido con la planificación de la Ronda Norte, una infraestructura considerada estratégica para la movilidad de la ciudad. Molina ha subrayado que se trata de una obra “muy importante, que viene a mejorar la calidad de vida de los vecinos”. Según ha explicado, la nueva vía permitirá alejar el tráfico rodado de las viviendas cercanas, con beneficios en términos de seguridad y reducción del ruido. “Es una infraestructura necesaria, que va a hacer la ciudad más habitable”, ha apuntado.

El delegado ha recordado, además, que en la misma zona se encuentra el parque de la Arruzafilla, una pieza fundamental dentro del llamado cinturón verde de Córdoba. “Es una de las prioridades actuales de la ciudad, y queremos que este espacio natural conviva con el estudio y la conservación de los restos que se han encontrado”, ha señalado.

El gran reto ahora pasa por compatibilizar las dos realidades: por un lado, la preservación de un yacimiento que los arqueólogos consideran único en España y, por otro, la necesidad de culminar una infraestructura largamente demandada por la ciudadanía. “Tenemos que ver cómo nos dicen los técnicos que podemos hacer compatible una cosa y otra. Córdoba es una ciudad milenaria, con un legado histórico extraordinario, y al mismo tiempo una ciudad que avanza para ser cada vez más cómoda y con mayor calidad de vida”, ha defendido Molina.

La decisión final dependerá del análisis detallado que realicen los técnicos de Cultura a partir de la documentación municipal y del informe de la empresa especializada. Posteriormente, la Comisión de Patrimonio será la encargada de determinar las medidas a adoptar, que podrían ir desde la conservación in situ hasta posibles modificaciones en el trazado de la Ronda Norte para garantizar la protección del yacimiento.