Córdoba espera captar 192 millones con 8 proyectos sostenibles y digitales

El Ayuntamiento de Córdoba presentará a la Junta de Andalucía ocho proyectos de carácter sostenible y digital con los que espera captar una inversión total de 192 millones de euros a cuenta de los fondos "Next Generation" que se espera ponga en marcha la Unión Europea.

En rueda de prensa telemática, el alcalde, José María Bellido, ha explicado que los ochos proyectos permitirán articular un "nuevo modelo de ciudad" que sea "más verde, sostenible y digital" y supondrán impulsar "el desarrollo social" y la "generación de riqueza".

Entre los proyectos presentados destacan la creación de un nudo logístico para convertir a Córdoba en centro fundamental en la logística en el sur de Andalucía y del resto de España que supondría una inversión de 14,7 millones de euros.

También se ha propuesto, por un valor de 13 millones de euros, la creación de una red de centros para la innovación que ahonden en la transformación tecnológica y donde se formaría en tecnologías de la comunicación a los ciudadanos, autónomos y microempresas.

Por otro lado, de carácter sostenible sería la culminación del anillo verde de la capital, con un proyecto por valor de 27 millones de euros, y la digitalización de los sistemas de regeneración de residuos e instalaciones verdes por un importe de 35 millones de euros.

No obstante, el alcalde ha reconocido que no existen plazos concretos para estos proyectos ni como se articulará su concesión, aunque ha defendido no son "inventados ni improvisados" y que ya estaban previstos entre los objetivos del gobierno local.