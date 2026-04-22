Córdoba se erige como capital del empleo con un foro que desborda oportunidades

Cientos de personas, en su mayoría jóvenes, han abarrotado desde primera hora de la mañana de este miércoles el foro Empléate organizado por la Diputación de Córdoba. El evento, que permanecerá abierto hasta el jueves, se ha consolidado como un punto de encuentro clave entre quienes buscan una oportunidad laboral y un ecosistema de casi 40 empresas privadas y entidades públicas que presentan un amplio abanico de ofertas de trabajo para toda clase de perfiles.

Defensa y tecnología, los sectores estrella

En esta edición, la feria ha puesto un énfasis especial en sectores estratégicos para el futuro de la provincia. Destaca la fuerte presencia de empresas vinculadas al sector de la defensa y al proyecto de la Base Logística del Ejército, un polo de atracción de empleo cualificado. De hecho, los espacios dedicados a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se encuentran entre los más concurridos, con numerosos militares y agentes informando a los asistentes. Durante la jornada se han impartido charlas sobre las vías de acceso a la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Ejército.

El expositor de la Policía Nacional ha captado especialmente la atención al incorporar un gigantesco robot con un brazo articulado, mostrando la cara más tecnológica de las fuerzas de seguridad. Junto a ellos, compañías privadas del sector de la defensa ya instaladas en Córdoba, como Escribano, también han presentado sus oportunidades. El ámbito tecnológico ha estado igualmente bien representado por firmas como Keyter, que buscan activamente talento para sus proyectos innovadores. La oferta se completa con franquicias internacionales y organismos públicos de empleo como el SEPE.

Una estrategia para retener el talento cordobés

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación, Félix Romero, ha enmarcado el evento como una herramienta fundamental para el desarrollo provincial. Según Romero, este foro "convierte a la institución provincial en la capital de las oportunidades y de la retención del talento cordobés, para que no se vaya fuera". Ha subrayado además que la iniciativa está diseñada para atender "la demanda tanto de la capital como de la provincia", vertebrando así el mercado laboral de todo el territorio.

Convierte a la institución provincial en la capital de las oportunidades y de la retención del talento cordobés, para que no se vaya fuera" Félix Romero Delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación

En su intervención, Romero ha hecho hincapié en "la diversidad de las ofertas de empleo presentadas por las entidades participantes que abarcan desde perfiles profesionales, que van desde los trabajos que requieren una alta cualificación, como los destinados a ingenieros/as en distintas especialidades, junto con otros puestos de trabajo dirigidos a tareas vinculadas a los servicios como hostelería o atención a personas mayores".

Félix Romero, presidente de Iprodeco

La colaboración institucional es una de las claves del éxito de la feria. El rector de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Torralbo, ha puesto en valor el trabajo conjunto con la Diputación "para que nuestros ciudadanos tengan más oportunidades para obtener el mejor empleo posible con los mejores salarios". Torralbo también ha añadido la necesidad de ofrecer desde la Universidad "la formación necesaria para alcanzar la mejor capacitación", alineando así la oferta académica con la demanda del mercado.

Para que nuestros ciudadanos tengan más oportunidades para obtener el mejor empleo posible con los mejores salarios" Manuel Torralbo Rector de la Universidad de Córdo ba

Por su parte, el presidente de Fundecor, Antonio Arenas, ha destacado el papel de la fundación como "nexo de unión" no solo entre la Diputación y la UCO, sino también "entre las instituciones públicas y las entidades participantes, para unir la empresa con el posible empleado, el empleador con el empleado, de tal manera que sea efectivo en la búsqueda de empleo".

Agenda y participantes de un evento clave

El programa de actividades continúa este jueves 23 de abril con la celebración de dos paneles de expertos en formato mesa redonda. Las ponencias abordarán temas de máxima actualidad como 'Innovación, tecnología y talento; construyendo el futuro profesional' y 'Conectando talento e innovación: tu oportunidad en retail y alimentación'. Ambas jornadas se desarrollarán en el salón de actos de la Diputación, con entrada libre y gratuita tanto a la zona de expositores como a las actividades programadas.

Entre los organismos públicos presentes se encuentran el Servicio de Empleo Estatal (SEPE), el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Andalucía Emprende, la Cámara de Comercio de Córdoba y la oficina Europe Direct de la Diputación. En el ámbito empresarial, la lista de participantes incluye a compañías de referencia en sus respectivos sectores como Adeco TT SA, Acción Laboral, Carrefour, Cemosa, Covap, Grupo de Prado, Keyter Group, Kutxabank, Leroy Merlín, Magtel y firmas de moda como Silbon, entre muchas otras.

La organización del foro corre a cargo de la propia Diputación, con la financiación del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) y en estrecha colaboración con Fundecor y la Universidad de Córdoba, una alianza estratégica que busca impulsar de manera decidida el futuro laboral de la provincia.