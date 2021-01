Córdoba, entre los 52 lugares para amar en 2021 según The New York Times

El prestigioso rotativo The New York Times ha publicado su lista anual de los destinos más atractivos para visitar en 2021. Como quiera que, debido a la pandemia, no ha podido desplegar a su habitual equipo profesional para llevar a cabo este trabajo, ha confiado la selección a sus propios lectores en todo el mundo. Y, tras recibir más de 2.000 respuestas, Córdoba ha entrado entre los 52 lugares con más encantos del planeta.

Fernando Moreno Reyes, un cordobés que trabaja en Madrid como director de marketing, fue el embajador de la ciudad en el medio norteamericano. Moreno reconoce que comenzó a entender la singularidad de su ciudad natal comiendo hummus en Jerusalén, porque allí descubrió que ese puré de garbanzos estaba trabajado siguiendo las técnicas del salmorejo cordobés.

Destaca Moreno la coexistencia “mágica” de las culturas árabe, judía y cristiana y que es el lugar con más Patrimonios Mundiales de la UNESCO. Y, al margen de la monumentalidad de sus edificios, resalta el olor a jazmín y azahar y la fiesta de los patios: “una vez al año, los residentes de la ciudad abren los patios interiores de sus casas, revelando intrincados jardines y vislumbres íntimos de sus vidas privadas”.

Termina catalogando Córdoba como “un sueño hecho realidad” y advierte a los viajeros americanos que “muchos van a Barcelona o a Sevilla a ver flamenco” olvidando la historia de Córdoba. Por todo ello, resume y titula el New York Times que en Córdoba “Puedes tocar la historia”

El otro destino español entre los 52 lugares para amar en 2021 es el Camino de Santiago.

