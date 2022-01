Córdoba ensalza "la consolidación" de su estrategia para convertirse en destino de excelencia

Córdoba capital ha inaugurado este miércoles su expositor en una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, donde presenta "el desarrollo y la consolidación" de su estrategia turística para "convertirse en un destino de excelencia imbatible". Una puesta de largo de "las fortalezas de Córdoba, que busca desplegar todo su potencial y dar el impulso definitivo para el relanzamiento del sector turístico cordobés".

Así lo han destacado en la inauguración el alcalde de la ciudad, José María Bellido, y la primera teniente de alcalde, Isabel Albás, junto a la actriz cordobesa Macarena Gómez, el resto de la Corporación municipal y profesionales del sector.

???? ?? ¡Primer día de #CórdobaEnFITUR!



?? Tras la inauguración del stand de #CórdobaEsMás, hemos presentado el acuerdo entre la @AndaluciaJunta, el @ayuncordoba_es y @TBA21, a través del cual #CórdobaEsMás se convertirá en un referente mundial de arte contemporáneo. ???? pic.twitter.com/kFccXycAuG — Isabel Albás Vives ???????????? (@IsabelAlbas_Cs) January 19, 2022





El 'estand' de Córdoba, más amplio, digital y accesible, vuelve a ser la apuesta del Ayuntamiento para esta edición, "respaldada por los grandes resultados que se consiguieron en la anterior edición de esta feria internacional del turismo".

Durante estos días se producirán en torno a 60 encuentros y reuniones profesionales, con el objetivo de "captar nuevas oportunidades", y 15 presentaciones que "pondrán el acento en algunas de las fortalezas de la marca 'Córdoba es más' y en el desarrollo de sus estrategias, en segmentos como la gastronomía, el turismo MICE, el caballo o el turismo sostenible y de naturaleza".

El Festival de los Patios, por su parte, volverá a tener su papel destacado en esta edición, con un 'estand' que quiere "rendir homenaje al patio cordobés y a sus cuidadores el 10º aniversario de su declaración, por la Unesco, como Patrimonio de la Humanidad".

El acuerdo del Consistorio con la Fundación Thyssen Bornemisza Art Contemporary (TBA21), junto a la Junta de Andalucía y el C3A, también estará presente de manera destacada. "Esta alianza convertirá a la ciudad en un referente mundial del arte contemporáneo durante los próximos años", han subrayado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Vídeo





La Semana Santa de Córdoba, que espera retomar la normalidad este 2022, también ha sido presentada esta mañana en el stand de la capital junto a la presidenta de la Agrupación, Olga Caballero.

Vídeo

















"UNA OFERTA DIFERENCIADORA"

Al respecto, el alcalde ha valorado "la magnífica representación de todos los cordobeses" en el expositor de "la feria de turismo más importante de Europa, gracias al trabajo del Instituto Municipal de Turismo y la Delegación", a la vez que ha resaltado la presencia en la cita "en el marco de una estrategia de ciudad, de una oferta diferenciadora, con espacio propio", tras estar en 2021 "de forma modesta".

En este sentido, ha destacado la apuesta con el 'estand' para "salir con el doble de éxitos que el año pasado", mostrando su "satisfacción por haberlo hecho una empresa cordobesa, con absoluta transparencia", al tiempo que ha declarado que "se actualiza la oferta cultural, turística y gastronómica de primer nivel en el siglo XXI".

Mientras, la primera teniente de alcalde ha afirmado que llegan a la feria "a por todas, con el viento a favor y de la mano del sector, buscando generar las sinergias necesarias para impulsar definitivamente esa ansiada y esperada recuperación del sector turístico".

En palabras de Albás, "Córdoba exhibirá, durante estos días, todo su potencial en este gran escenario y se convertirá en un generador de oportunidades para Córdoba y su sector turístico", destacando que "lo más importante que traemos a Fitur es la consolidación y desarrollo de la estrategia turística, con el convencimiento de que es el momento de Córdoba y de que todo está a nuestro favor". "Vamos a seguir trabajando para convertir a Córdoba en un destino turístico imbatible que destaque por la excelencia de su oferta", ha dicho.





VISITAS VIRTUALES





Otra de las principales ofertas presentadas han sido las visitas virutales. Junto a la empresa Virtual Legacy se ha presentado la visita virtual a Medina Azahara. Se trata de una realidad virtual altamente inmersiva, dirigida a un público mayor de cinco años, donde el usuario es transportado al interior del Pabellón Central situado en el jardín alto de Medina Azahara. Es una recreación tridimensional fotorealista del espacio utilizando Unreal Engine 4 como motor gráfico en tiempo real, en combinación con la gama profesional de casos de realidad virtual HTC Vive Pro.

También se ha presentado el producto turístico ‘Cruzando verjas prohibidas de la MezquitaCatedral’, una visita virtual que muestra, en exclusiva, el interior de algunos espacios de la Mezquita-Catedral de Córdoba que no son accesibles en la visita presencial, y que solo se pueden admirar a través de este recurso. La visita guiada virtual a la Mezquita-Catedral de Córdoba es un proyecto de Kuoni-Tumlare y Caracol tours que se lanzó en 2021 en plena pandemia y en el que el Imtur asumió el coste de la realización y la producción del vídeo. La inestimable colaboración del Cabildo de Córdoba permitió grabar en el principal monumento cordobés en un momento en el que no estaba abierto al público, con acceso a espacios que no se abren a las visitas normalmente como son la Capilla de las Ánimas del Purgatorio, la Capilla San Bartolomé, el Mihrab y la Capilla del Sagrario.

Vídeo