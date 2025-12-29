Córdoba destina casi 10 millones de euros para impulsar el empleo y su tejido empresarial en 2026

La Diputación Provincial de Córdoba ha presentado el presupuesto para el año 2026 del área de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo y su organismo autónomo, el Instituto Provincial de Desarrollo Económico (IPRODECO). La suma de ambas partidas asciende a casi 10 millones de euros, una inversión destinada a fortalecer el tejido productivo y fomentar la creación de puestos de trabajo en la provincia. El enfoque, según la institución, es marcadamente social, bajo la premisa de que "no hay nada más social que la creación de empleo y la generación de oportunidades".

Este impulso económico llega en un contexto favorable para la provincia, que experimenta un descenso continuado del desempleo, un incremento en el número de empresas y cifras récord en exportaciones. El gran objetivo del presupuesto es contribuir a la reindustrialización de la provincia de Córdoba, consolidando las líneas de ayuda que han demostrado ser eficaces en ejercicios anteriores y manteniendo el apoyo a las compañías locales para garantizar su estabilidad y crecimiento.

Fomento del empleo y apoyo a emprendedores

Dentro del área de Desarrollo Económico, que cuenta con un presupuesto de 5.076.141 euros, la partida más destacada es el Plan Diputación Contrata, dotado con 2,5 millones de euros. Estos fondos se transfieren directamente a los ayuntamientos para que puedan contratar a personas desempleadas, una medida que busca generar empleo de manera directa en los municipios. El objetivo es mantener la tendencia positiva de creación de puestos de trabajo de años anteriores.

La creación de nuevas empresas y el fomento del trabajo autónomo son otros de los pilares del presupuesto. El programa Sueña y Crea destinará medio millón de euros a apoyar a autónomos menores de 45 años para ayudarles a estabilizar sus proyectos. Desde la Diputación se ha destacado que, gracias a las nuevas tecnologías, las oportunidades en el mundo rural son mayores que nunca. Se ha afirmado que "nunca, montar una empresa ha sido tan sencillo como ahora", ya que se puede operar desde cualquier localidad y tener alcance global.

Nunca, montar una empresa ha sido tan sencillo como como ahora" Félix Romero Presidente de Iprodeco

El bloque de Formación y Oportunidades contará con 618.633 euros. Esta cuantía se dedicará a vincular la capacitación profesional con el empleo, incluyendo una partida de 268.633 euros para la base logística de la provincia de Córdoba y otros 250.000 euros en ayudas para que las empresas formen a sus futuros trabajadores directamente en sus instalaciones, facilitando así su inserción laboral.

IPRODECO como motor del tejido productivo

El organismo autónomo IPRODECO gestionará un presupuesto de 4.671.000 euros, complementando las acciones del área principal. Su labor se centra en la formación, la estabilización empresarial y el apoyo directo a diferentes actores económicos de la provincia. La institución reitera así su máxima de que "no hay nada más social que la creación de empleo y la generación de oportunidades".

No hay nada más social que la creación de empleo y la generación de oportunidades" Félix Romero Presidente de Iprodeco

Las ayudas económicas de IPRODECO se distribuirán en tres grandes ejes. El primero destinará 380.000 euros a la administración municipal y supramunicipal, como ayuntamientos, mancomunidades y grupos de desarrollo rural. Un segundo bloque de 600.000 euros irá dirigido a empresas a través de diversas convocatorias, mientras que un tercer eje asignará 150.000 euros a entidades sin ánimo de lucro, principalmente asociaciones empresariales y de comercio locales que dinamizan la economía del territorio.

Entre las líneas de subvenciones para empresas destacan programas como Sabor a Córdoba, enfocado en el sector agroalimentario con ayudas de hasta 4.000 euros; la nueva iniciativa Córdoba de Moda, para potenciar la artesanía, el sector textil y la joyería; y la línea Contratarte, que incentiva la contratación indefinida de personal.

Una apuesta decidida por las ferias comerciales

El presupuesto para 2026 también contempla un fuerte apoyo al tejido comercial con una partida de medio millón de euros para la organización de ferias comerciales, lo que supone un aumento del 25% respecto al año anterior. El enfoque estratégico es claro: organizar "ferias para hacer negocio" que aporten visibilidad, impulsen la economía y aumenten las ventas de las empresas cordobesas.

Dos de las citas más consolidadas, Intercasa y la Feria Sabor a Córdoba, serán las principales beneficiadas por este impulso. La ambición de la Diputación es elevar la calidad de estos eventos para convertirlos en una referencia a nivel nacional, lo que justifica el incremento en la inversión para garantizar una organización y puesta en escena de máximo nivel que posicione a Córdoba como un enclave estratégico.