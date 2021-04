“Córdoba de Cine” ubica en un mapa 65 escenarios en la ciudad inmortalizados en la gran pantalla

No es exagerado decir que Córdoba es una ciudad de cine. Su legado cultural ha regalado a sus calles unos rincones pintorescos y únicos que la convierten en una localización ideal para determinados tipos de películas -sobre todo de época o con cierto sesgo folklórico-. Dos cordobeses amantes del cine llevan años luchando por un proyecto para darle visibilidad a la Córdoba cinematográfica. A esa que llamó la atención de Ridley Scott, Pedro Almodóvar, Claudio Guerin, Vicente Aranda o -en un pasado ya más lejano- José Buchs.

“Córdoba de Cine” es el esfuerzo común del coleccionista e investigador de cine Antonio Moreno y del productor musical Eduardo Carbonell -Evilsound- y ha logrado colocar en el mapa 65 películas tras un arduo proceso de investigación.

Explica Antonio Moreno que este proyecto “nació en el año 2002 con el rodaje de Carmen de Vicente Aranda porque utilizó para sus exteriores el Puente Romano. Nosotros vivimos cerca, nos llamó mucho la atención y luego fuimos a ver la película. Salimos muy contentos, porque la había tratado de forma muy respetuosa y mi mujer me dijo que podría ser interesante buscar todas las películas que se hayan rodado en Córdoba para ver cómo las habían tratado todos los directores y realizadores”.

Con las películas más recientes no había demasiado problema, porque casi todas podían ser encontradas en VHS o DVD, pero con las antiguas la cosa se complicaba mucho. El primer paso fue “acudir a la filmoteca de Andalucía, por suerte la tenemos aquí en Córdoba, y el personal de allí me hizo una lista de películas que se habían rodado en Córdoba y las tenían en su videoteca en antiguos formatos”. Ellos le pusieron en contacto con Benito Martínez autor de “Córdoba en el cine” que era “un compendio de recuerdos de rodajes a los que había asistido en la ciudad. Él fue directivo de programación en Canal Sur Televisión y un gran cinéfilo, tiene una gran biblioteca de cine y videoteca y me dio mucha información sobre películas que salen en su libro y otras que no”.

Así encontró Moreno “65 películas con plena constancia de que se han rodado en Córdoba y en la recámara diez o doce todavía por confirmar. Muchas de las que me quedan por confirmar son de la época muda y el problema es que se dan por perdidas, por lo que “tengo que acudir a otras fuentes como la prensa de la época para ver si encuentro algún fotograma o fotografía de rodaje para confirmar que se ha rodado en Córdoba”.

Ahora se encuentra en una segunda fase “intentando conseguir copias mejores porque algunas tienen una calidad que dejan bastante que desear” para “apreciar detalles que se me hayan pasado por alto o algunas localizaciones” ya que “cuando uno ve una película por segunda, tercera o cuarta vez encuentra detalles que se le habían pasado por alto”. También se encuentra en una etapa “colaborativa con otros cordobeses que pudieran recordar rodajes y si alguna persona participó como extra o prestando su casa pido que me mande algún mensaje, porque es información que no viene en los libros. Eso enriquecería mucho más mi proyecto, que es de un carácter muy local”. Como ejemplo, explica Moreno, para “La casa de las Palomas” de Claudio Guerin participaron muchas alumnas del colegio de Las Francesas.

“Mi trabajo no ha terminado -detalla Moreno- pero en una primera fase acabó con una serie de entrevistas que realicé con un canal de televisión. A partir de ahí comienza la labor de Eduardo Carbonell, otro gran cinéfilo y con él el proyecto dio el salto a las redes”.

Eduardo Carbonell toma el relevo de su compañero y confiesa que se enganchó “a raíz de ver uno de los programas que emitieron en PTV titulado “El cine en Córdoba”. Cada vez que subía uno estaba esperando el siguiente y como me encanta el cine estaba atento para ver las películas, porque conocía alguna pero no la cantidad que se había rodado en Córdoba. En el cuarto o quinto programa reparé en que, como tenía la programación hecha para un mapa de paisajes sonoros para otro proyecto, podía adaptar un mapa para geolocalizar los escenarios de todas estas películas. Contacté con Antonio por redes y a él le pareció bien”.

Así empezó un proyecto que muchos años después “y gracias a la pandemia” fue retomado. Poco a poco fueron colocados en el mapa “65 films geolocalizados y mediante marcadores se pueden consultar algunos de los lugares donde se rodaron escenas y al pulsar en ellos se abre un globo con los enlaces a filmaffinity e IMDb con vistas de incluir en un futuro pequeños enlaces de video con la escena del lugar”. Esa página está también como “ventana para navegantes que quieran aportar información que se nos hayan pasado” y para ello “hemos incluido un formulario de contacto para que cualquiera pueda aportar información”. Ya está dando sus frutos: “Un estudiante de gestión cultural de la UCO, Eduardo Blanco, que está haciendo su TFG sobre la industria cinematográfica en Córdoba, está aportando detalles porque le ha parecido muy interesante la idea”.

¿Quién sabe si en un futuro cercano se puede hacer un tour guiado por todos esos rincones de ciudad de la ciudad? Como si estuviéramos viviendo en el decorado de una película.