Córdoba celebra la primavera con su tradicional Batalla de las Flores, arrojando hasta 80.000 claveles

Córdoba se prepara para una de sus citas más emblemáticas: la batalla de las flores, que tendrá lugar el próximo 26 de abril. Según ha adelantado Juan Serrano, presidente de la Asociación de Peñas Cordobesas, participarán 12 carrozas más la perteneciente a la federación. Irá a la cabeza, abriendo el cortejo un coche de caballos cedido por el Club de Carruajes de Tradición.

El desfile dará comienzo a las 12h desde República Argentina y dará dos vueltas a los Jardines de la Victoria. Durante la cabalgata se lanzarán hasta 80.000 claveles. Una vez finalizado el recorrido, que terminará de nuevo en República Argentina, las carrozas se trasladarán hasta el Recinto Ferial de El Arenal. Allí, tendrá lugar en la caseta de la federación una jornada de convivencia entre los participantes.

El delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, ha destacado la importancia de esta cita en el calendario de la ciudad, subrayando que es "una de las actividades más queridas en Córdoba".