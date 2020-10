Córdoba celebra el Día Mundial de la Arquitectura con el lema “Arquitectura para vivir mejor”

Otro año más los arquitectos de Córdoba se suman a la celebración del Día Mundial de la Arquitectura, el primer lunes del mes de octubre este año con el lema “Arquitectura para vivir mejor”. Desde hoy, y en los próximos días, los Colegios de Arquitectos ofrecen a la sociedad actividades para celebrar este día y concienciar sobre la necesidad de fomentar una transformación acelerada de nuestras ciudades, edificios y viviendas acorde a la Agenda 2030.

En este sentido, el Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba ofrece este año una programación especialmente centrada en la necesidad de transformación de las ciudades, a través de las Becas de Investigación 2020 con la temática “Procedimientos, técnicas y herramientas para la mejora de las ciudades”, y la imposición de la placa DOCOMOMO al espacio público del poblado de colonización de La Montiela. También pretende destacar la presencia de la Arquitectura en la sociedad mediante un ciclo online de arquitectura y cine.

Dado que no ha habido un solo ámbito de nuestras vidas que no se haya visto afectado por la pandemia, el mundo de la Arquitectura no puede ser ajeno a la Covid-19 y se hace necesario buscar las claves de cómo serían las ciudades y viviendas tras esta situación, adecuando los espacios y edificios públicos así como la vivienda, pensando que el mundo no se va a transformar más de como lo hace de forma natural y que las primeras medidas nunca fueron definitivas pero aun así está claro que es necesario intervenir con eficacia y hacer un mundo más solidario y ecológico.

Entendemos que en estas circunstancias se han generado nuevos desafíos en el diseño de la Arquitectura y el Urbanismo, retos enlazados con criterios de sostenibilidad y crear ciudades saludables, por lo que habrá que empezar a pensar, tanto sociedad como arquitectos, en espacios cada vez más flexibles y adaptables, quedando en crisis el modelo de ciudad que tenemos planteado, haciéndose necesario la revisión de los diferentes aspectos del medio urbano como la organización de la misma, calidad de la vivienda y el entorno inmediato donde se recogen las características del barrio de residencia, definición de zonas verdes, movilidad sostenible, definición zonas peatonales y de relación como acerados, localización y tipos de comercios, etc.

Hay que pensar que esta situación no es única, teniendo que recordar como en el siglo XIX se producen modificaciones en el tejido urbano, en prevención de la salud pública,

como fue el Plan Cerdá en Barcelona, Plan Haussmann en Paris o Plan de Alcantarillado de Londres.

La pandemia y esta crisis están replanteando muchas cuestiones de la vida. Una de las más importantes es el uso del vehículo privado en la ciudad, que por un lado es una herramienta imprescindible para muchas personas, pero por otro es el principal escoyo para una mejora en la habitabilidad, seguridad y humanización de la ciudad. No podemos olvidar que todos somos ciudadanos de a pie y esto debemos tenerlo muy presente y convertirlo en una política global.

La epidemia ha visibilizado que todo espacio potencialmente público es valioso. Hay que recuperar solares cerrados, rincones, y acondicionarlos. Es necesario que en cada célula de la ciudad se puedan encontrar micro espacios que puedan tener el papel de zonas comunes y verdes. En este sentido, el barrio cobra importancia como unidad urbanística. Todo está a distancia peatonal: la farmacia, el mercado municipal, el centro de salud, garantizando así la seguridad de sus vecinos. La ciudad post-Covid debe ir encaminada a que el barrio ofrezca a sus vecinos todas sus necesidades, potenciando el desplazamiento a pie, en bici o en otros vehículos de movilidad personal.

Ahora hay que añadir a estos objetivos la elaboración de un modelo para que el ciudadano pueda desarrollar sus actividades dentro de las limitaciones que se están imponiendo desde la Administración, las cuales a la vista de la fragilidad de la sociedad para defenderse de ataques naturales de este tipo nos invita a tomar medidas, según la gravedad del momento. Siendo algunas de las medidas: