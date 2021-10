Córdoba acogerá el próximo 4 de noviembre el XX Congreso de Directivos Españoles CEDE

La Fundación CEDE-Confederación Española de Directivos y Ejecutivos ha presentado el XX Congreso de Directivos, que se celebrará el próximo 4 de noviembre en el Palacio de Congresos de Córdoba.

El encuentro, que reunirá a directivos y empresarios, tiene como objetivo dialogar y reflexionar sobre el crecimiento, la empleabilidad, así como qué deben hacer los directivos y empresarios para abordar los nuevos desafíos. Bajo el lema ‘Nuevos tiempos, nuevas oportunidades’, los asistentes aportarán su visión y propuesta de soluciones para hacer frente a los desafíos de un nuevo presente para potenciar e impulsar el tejido empresarial.

La finalidad del encuentro es aportar propuestas de futuro para hacer frente a la situación económica española e internacional tras la pandemia de la Covid-19, poniendo en el centro al empresario y al directivo. El evento será inaugurado por Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno de España.

A nivel institucional, la jornada contará también con la presencia de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, Antonio Ruiz, presidente de la Diputación de Córdoba; José María Bellido, alcalde de Córdoba; y la participación en una mesa redonda de Manuel Castells, ministro de Universidades.

El Congreso contará con destacados líderes del panorama empresarial, como Isidro Fainé, presidente de la Fundación CEDE y de la Fundación Bancaria “la Caixa”; José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España; Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales – CEOE; Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank; Pilar López, vicepresidenta de Microsoft Western Europe; Enrique Lores, presidente y CEO de HP; Tobías Martínez, CEO de Cellnex; Manuel Muñiz, profesor de IE School of Global and Public Affairs; Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy y Ángel Simón, presidente de Agbar. También contará con la participación de destacados líderes internacionales, como Adrián Li, CEO de Bank of East Asia; Margaritis Schinás, vicepresidente de la Comisión Europea y Adebayo O. Ogunlesi, Chairman at Global Infraestructure Partners, entre otros. La Dra. Marian Rojas Estapé, médico psiquiatra, será la encargada de ofrecer al Congreso un prisma científico-médico de los efectos de la tecnología y las redes sociales.

Ramón Adell, vicepresidente de la Fundación CEDE, apuntaba el orgullo de CEDE por celebrar su 20º Congreso en la ciudad de Córdoba destacando la importancia del tejido empresarial de la ciudad, así como volver a Andalucía, donde ya se han celebrado tres encuentros anuales de la Fundación. “Pensamos que el Congreso llega en un momento adecuado, en el que compartir ideas con los líderes del mundo empresarial español nos puede aportar una frescura, conocimiento y experiencias que nos sirvan para vislumbrar la pauta de conducta de los próximos años”, apuntaba también Adell.

En este sentido, José Luis de Prado, presidente del Comité Organizador del Congreso, ha querido señalar que “es una buena oportunidad para mostrar la importancia del rol del empresario, del directivo y de la empresa como generadores de riqueza y empleo, así como los retos que hay que asumir para el futuro”.

A su vez, Antonio Repullo, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, ha apuntado que “para Andalucía y Córdoba es importante la celebración de un Congreso que habla de personas, directivos que toman las grandes decisiones en las grandes empresas de España y fuera de nuestras fronteras”, remarcando que “es una comunidad que apuesta por la sostenibilidad y la digitalización, grandes apuestas de estas empresas”.

Antonio Ruiz Cruz, presidente de la Diputación de Córdoba, ha recalcado que “la pandemia ha acelerado la urgencia, la necesidad de actuar para hacer frente a los retos de la revolución tecnológica, del cuidado del medioambiente y la sostenibilidad.

Este Congreso aporta la visión del mundo de la empresa, más allá de la administración pública y local, para afrontar esta necesaria y urgente transformación tras la pandemia”. “Se van a desplegar debates, foros y ponencias muy importantes en materia económica y directiva para reflexionar sobre el futuro, algo muy importante para la ciudad de Córdoba, una ciudad que tradicionalmente ha sido un lugar de encuentro, de diálogo y que debe seguirse actualizando día a día”, ha destacado José María Bellido, alcalde de Córdoba.

El XX Congreso de Directivos CEDE tendrá un formato híbrido restringido presencialmente, siguiendo la normativa COVID establecida y será retransmitido en streaming. Concebido como un programa de televisión, la retransmisión contará con un diseño propio que, reforzado con las técnicas televisivas, hará que directivos y ejecutivos puedan vivir y participar en el encuentro de forma inédita.

Una nueva edición de ‘Talento en Crecimiento’

Con el objeto de poner en valor el esfuerzo de los jóvenes, el XX Congreso de Directivos de CEDE acogerá una nueva edición del programa ‘Talento en Crecimiento’. El proyecto está especialmente dirigido a los jóvenes cordobeses e incluye ponencias con directivos desde la visión de los recursos humanos. La jornada se celebrará la mañana del 5 de noviembre en el Real Jardín Botánico de Córdoba.

Un Congreso con amplio respaldo institucional y empresarial

El Congreso cuenta con el respaldo institucional de la Junta de Andalucía, Extenda, Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Córdoba; el patrocinio de Agbar, CaixaBank, Deloitte, KPMG, Naturgy y Telefónica y la colaboración de Cellnex, Fujitsu, Neolith, CanalSur Radio y Televisión y San Rafael Motor. Por su parte, la jornada para jóvenes graduados y estudiantes de ‘Talento en Crecimiento’ contará con el patrocinio de la Fundación Bancaria “la Caixa”, Agbar e Hidralia y la colaboración de Deloitte y Fundación Bertelsmann.