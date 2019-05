El Córdoba C.F. entra en campaña electoral

El ex propietario del Córdoba Carlos González expresó ayer públicamente en Onda Mezquita su intención de regresar al club ante el presumible -a su juicio- impago del último montante de la operación de compra venta de la entidad por parte de Aglomerados Córdoba (4,5 millones de euros).

Por otra parte, la situación de los trabajadores de la entidad, que llevan tres meses sin cobrar, ha saltado a la precampaña donde los diferentes candidatos han opinado sobre ello.

Por un lado, la alcaldesa Isabel Ambrosio, considera que no debe opinar sobre la situación, pero que "a trabajo hecho, sueldo pagado", respecto al impago de las nóminas. Para su socio de gobierno, Pedro García, "me parece absolutamente impresentable" ha señalado"

El candidato popular a la alcaldía, José María Bellido, también ha mostrado su solidaridad con los empleados, y se ha referido a la situación deportiva del club. "Me da pena después de todo lo luchado" ha señalado el popular.

CESIÓN DEL ESTADIO

La alcaldesa ha manifestado que la cesión del estadio de fútbol Nuevo Arcángel al Córdoba Club de Fútbol "no puede ser fruto de la improvisación". La primera edil ha comentado que "ese expediente no es ágil en el tiempo, porque son muchas las circunstancias que se deben tener en cuenta en una decisión y una solución que no ha tomado la ciudad durante años".

Para José Mª Bellido, la cesión podrá realizarse siempre que se alcance un acuerdo beneficioso tanto para la ciudad como para la entidad deportiva.

Por su parte, a través de un comunicado, desde VOX, han pedido al Ayuntamiento la ruptura de relaciones institucionales con el club mediante una declaracion institucional en el próximo pleno y exigen a Ambrosio que pida perdón por nombrar Magdalena Entrenas, consejera del club, pregonera de las fiestas de mayo.