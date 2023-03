La Copa COVAP trata en Utrera los riesgos de consumir más de un 10% de azúcar de la ingesta calórica diaria

La décima edición de la Copa COVAP, iniciativa educativa y deportiva organizada por la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, ha tratado esta mañana en Utrera que un consumo de azúcares libres superior al 10% de la ingesta calórica diaria (2.000 Kcal/día aproximadamente) puede alterar la microbiota y generar problemas metabólicos y cardiovasculares, que incluyen obesidad, diabetes o enfermedad inflamatoria intestinal. Así lo ha destacado junto con el Hospital Universitario Reina Sofía (HURS), centro colaborador de este proyecto, y en base a un estudio publicado en la revista científica Nutrients en el que se analizan distintas dietas con elevadas cantidades de azúcar.

La labor formativa de la Copa COVAP, que se ha desarrollado a lo largo de la jornada de forma paralela a los encuentros deportivos, ha contado con la intervención de psicólogos, quienes han impartido charlas sobre la gestión del uso de las tecnologías y las redes sociales a los niños participantes, así como de dietistas-nutricionistas, que han explicado a los familiares asistentes los problemas de salud asociados al consumo de azúcar. Por otro lado, en el ámbito deportivo, el Estadio San Juan Bosco y el Pabellón Municipal del municipio sevillano han acogido a más de 400 niños y niñas de 10 y 11 años pertenecientes a 33 equipos que han participado en las tres modalidades: 17 de fútbol mixto, 8 de baloncesto masculino y 8 de baloncesto femenino.





Tras una intensa jornada, se han proclamado vencedores el CEU San Pablo Sevilla en fútbol mixto, que ha derrotado al Alevín C.D. Utrera con un resultado de 2 a 1; el C.B. Utrera en baloncesto masculino, tras vencer por 7 puntos de diferencia al CBC Dos Hermanas, y también el CIA Sevilla en baloncesto femenino, que ha ganado al C.B. Coria por 15 a 9. Los tres conjuntos representarán a Sevilla en la Fase Final, que se celebrará en junio.









Tras su paso por Huétor Tájar (Granada), Guadalcacín (Cádiz) y Utrera (Sevilla), la Copa COVAP continuará su recorrido por La Palma del Condado (Huelva) el próximo 26 de marzo, mientras que las cuatro sedes restantes se celebrarán en abril en Pozoblanco (Córdoba) y Viator (Almería), y en mayo en Alcalá la Real (Jaén) y Cártama (Málaga). La Fase Final, que reúne a los ganadores de cada provincia, tendrá lugar el 17 y 18 de junio en un emplazamiento aún por determinar.





La importancia de una dieta adecuada para cuidar la microbiota





Los azúcares libres son aquellos que se añaden intencionadamente a los alimentos durante su elaboración (azúcares añadidos) y también el azúcar natural de ciertos alimentos como la miel, los siropes o el zumo de fruta, entre otros. En cantidades elevadas, estos azúcares “alteran la microbiota, que es el conjunto de microorganismos que viven de forma simbiótica en nuestro cuerpo y que tienen un papel clave en el proceso de extracción de nutrientes y energía de los alimentos, así como en el metabolismo humano”, explica la especialista en Endocrinología del Hospital Universitario Reina Sofía (HURS) e investigadora del IMIBIC, Aura Dulcinea Herrera. Por tanto, la función de la microbiota está relacionada con la digestión y la defensa frente a otros microorganismos patógenos, pero también tiene efectos metabólicos y participa en la producción de sustancias esenciales para nuestro organismo, como vitaminas del complejo B y K, ácidos grasos de cadena corta y neurotransmisores.









Además, tiene función detoxificadora, es decir, elimina sustancias que el organismo ha ido acumulando y no necesita. Respecto a los niños, la ingesta máxima recomendada de azúcar libre varía según la edad y el sexo, siendo cero gramos la recomendación en menores de dos años. “A partir de esa edad no debe superar el 5% de la ingesta calórica diaria que, hasta los tres años, equivale a unos 15 gramos de azúcar al día (alrededor de 3 cucharaditas). En cambio, para los niños de 4 a 6 años el consumo no debe superar los 18 gramos de azúcar libre al día; mientras que, para edades comprendidas entre los 7 y 10 años, máximo unos 21 gramos”, aclara Herrera.





El ocio en familia también tiene un hueco en la Copa COVAP





Además de las charlas pedagógicas y los partidos de fútbol y baloncesto, el ocio ha estado presente en Utrera gracias al espacio ‘¡Muévete con COVAP!’, una zona de actividades dirigida a toda la familia para hacer más amena la jornada dominical con la propuesta de diferentes actividades lúdicas, como bailes y juegos. La iniciativa vuelve a contar este año con el respaldo de la gimnasta olímpica Marina González como embajadora de la Copa COVAP, que apoyará y difundirá mensajes educativos y pedagógicos, así como la habitual colaboración de la Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) y la Federación Andaluza de Baloncesto (FAB) en el ámbito deportivo.