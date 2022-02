La Copa COVAP en Guadalcacín se centra en el ejercicio en la infancia para evitar problemas de salud

La Copa COVAP, iniciativa deportiva y educativa infantil promovida por COVAP, Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, ha celebrado esta mañana su segunda sede provincial de la novena edición de esta competición andaluza en Guadalcacín (Cádiz). En esta entidad local autónoma gaditana, la Copa COVAP y el Hospital Universitario Reina Sofía (HURS) de Córdoba, centro colaborador en este proyecto, han querido concienciar sobre la importancia que tiene el ejercicio en la infancia para prevenir la obesidad y los problemas cardiovasculares, que se han incrementado en esta pandemia, afectando especialmente a los niños.









Así lo sostiene un trabajo de investigación publicado en la 'Revista Internacional de Investigación Ambiental y Salud Pública' sobre el impacto que la COVID-19 ha tenido en el sedentarismo de la población. "El abandono de las actividades físicas y deportivas durante el confinamiento o su eliminación por el temor de los padres a los contagios es uno de los principales causantes del incremento de las afecciones cardiovasculares", según advierte la coordinadora de la Unidad de Cardiología del HURS, Elena Gómez. Asimismo, alerta de los efectos negativos que la disminución de la actividad física tiene sobre los menores, una población "ya de por sí sedentaria antes de la pandemia".









Entre ellos, señala un sistema cardiovascular "poco desarrollado y preparado" para aportar la energía suficiente en niños con obesidad y sin masa muscular suficiente. Cerca de 400 niños y niñas de 10 y 11 años de 32 equipos diferentes han acudido hoy a las instalaciones deportivas de Guadalcacín para participar en las distintas modalidades de fútbol mixto, baloncesto masculino y baloncesto femenino.





La jornada ha concluido con la victoria de AD Marianistas Jerez en fútbol mixto, que ha ganado a CD Estrella Portuense por 1 a 0; DKV Jerez Gris en baloncesto masculino, que se ha impuesto a Unión Linense Baloncesto tras ganar 30 a 19. En baloncesto femenino, también se ha alzado con la victoria CB Gades por 22 a 11 frente a DKV Jerez Gris. Los tres conjuntos participarán en la fase final de la novena edición de la Copa COVAP, que tendrá lugar en junio. Más deporte para no caer en el sedentarismo.













Además del descenso de la actividad deportiva durante el confinamiento, hay que añadir el aumento del consumo de pantallas que, como revela un estudio en la 'Journal of Sport and Health Science', es otra de las causas que ha contribuido a agravar el sedentarismo. Más horas frente a dispositivos electrónicos en detrimento de la actividad física al aire libre ha "inculcado en los más pequeños una serie de patrones erróneos, tanto en alimentación como en ejercicio, que difícilmente se podrán corregir en la vida adulta si no se actúa inmediatamente", advierte Gómez.









Para ello, la coordinadora de la Unidad de Cardiología del HURS recomienda la práctica de ejercicio aeróbico diario de una intensidad media o alta, ya que aporta "beneficios no solo físicos, también tiene efectos positivos para el sistema cardiovascular y mejora los índices de obesidad, el desarrollo psicológico y las relaciones sociales entre los niños". En cuanto a la alimentación, esta debe ser variada, donde "hay que incluir lácteos, proteínas, cereales, hidratos de carbono, legumbres, frutas y verduras, así como evitar alimentos procesados con alto contenido en azúcares y grasas", concluye Gómez.

La 9º Copa COVAP renueva su apuesta por el respeto y los valores positivos Las charlas sobre la gestión del éxito y el fracaso en el deporte dirigidas a los niños participantes, a cargo de un equipo de psicólogos, y sobre el poder de una dieta equilibrada, de la mano de nutricionistas expertos, también han estado presentes en la sede de Guadalcacín.









Además, con objeto de concienciar en la importancia del respeto en el terreno de juego, la Copa COVAP galardona a los equipos que tienen un mejor comportamiento durante la jornada deportiva. En este caso, el premio 'Siempre con Respeto' se ha concedido a CD La Jerezana en fútbol mixto, a CD Centurias en baloncesto masculino y DKV Jerez Blanco en baloncesto femenino, en Cádiz, por su deportividad. Tras su paso por Utrera (Sevilla) y Guadalcacín (Cádiz), la Copa COVAP recorrerá las seis provincias andaluzas restantes. Su próxima parada el 6 de marzo será en Cartaya (Huelva), a la que se sumarán Pozoblanco (Córdoba), Viator (Almería), Linares (Jaén), Huétor Tájar (Granada) y Cártama (Málaga) hasta llegar a la fase final en junio.