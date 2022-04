La Copa COVAP centra su sede de Jaén en la importancia de cuidar la microbiota en los primeros años de vida

La Copa COVAP, iniciativa deportiva y educativa infantil organizada por COVAP, Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, ha celebrado hoy su cuarta sede provincial en el municipio jiennense de Linares, donde la importancia de cuidar la microbiota en los primeros años de vida a través de una alimentación saludable y la práctica regular de ejercicio físico ha sido la temática central del evento.

Y es que la Copa COVAP pone de relieve, junto con el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, centro colaborador de este proyecto, que un desequilibrio entre el sistema inmunitario y este conjunto de microorganismos que viven en el ser humano puede ser el origen de un gran número de enfermedades como la alergia.

El Polideportivo San José de Linares ha vuelto a ser testigo de una nueva edición de esta campaña educativa y deportiva, que ha congregado a lo largo de la mañana a las familias que no se han querido perder a los 16 equipos de fútbol mixto, 8 de baloncesto masculino y 8 de baloncesto femenino, formados por menores de 10 y 11 años, participantes en esta cita única en Andalucía.









Tras concluir la jornada se han conocido los tres equipos ganadores de cada categoría deportiva, que participarán en la fase final como representantes de Jaén. Los afortunados han sido C. D. Torreperogil en fútbol mixto, que ha vencido al Atlético Jaén con un resultado favorable de 4 a 1; el LinaBasket Club en baloncesto masculino, que tras jugar con el C. B. Andújar se ha alzado con la victoria gracias a una puntuación de 29 a 08, y el Hostesur C. B. Andújar en baloncesto femenino, que ha ganado por 20 puntos a 06 al CAB Linares.









Además, la Copa COVAP ha concedido el premio ‘Siempre con Respeto’, que tiene como fin galardonar a los equipos que demuestran un mejor comportamiento durante la jornada deportiva, cuya decisión recae en el equipo arbitral. Los equipos distinguidos en esta categoría han sido el E. F. Rus en fútbol mixto, el C. B. Toxiria en baloncesto femenino y el C. B. Toxiria también en baloncesto masculino.





Cuidar la microbiota en edades tempranas





Según la Dra. Aurora Jurado, jefa de la Unidad de Inmunología del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, “el periodo clave en las características cualitativas y cuantitativas de la microbiota son los 3 primeros años de vida. A partir de entonces y, sobre todo, después de la adolescencia, la microbiota será igual a la del adulto. Por ello, los acontecimientos que ocurren en los primeros años de vida, como el tipo de parto, la lactancia, el uso de antibióticos, el número de convivientes o la convivencia con mascotas, o vivir en un medio rural o urbano, van a modular las características de este conjunto de microorganismos”.

Por este motivo, desde la Copa COVAP y el hospital inciden en la importancia de cuidar la microbiota en edades tempranas, ya que es la etapa donde se enriquece y desarrolla para alcanzar la madurez. En los últimos años, gracias a las técnicas de secuenciación masiva, se ha podido conocer más la microbiota y su relación con la salud y la enfermedad. En este sentido, según una investigación del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, la prevalencia de la alergia alimentaria está aumentando en países desarrollados, alcanzando tasas de alrededor del 8% en niños y del 3% en adultos.

Según este estudio, el ecosistema microbiano intestinal parece estar relacionado con el riesgo de desarrollar alergias, y la etapa infantil adquiere una importancia clave, ya que los malos hábitos de vida están relacionados con enfermedades como esta. El modo de vida actual ha originado cambios negativos en la microbiota de los seres humanos.

Tanto es así que, según otro estudio de la Universidad de Granada, donde se hace referencia a la prevalencia del sobrepeso (50%) y la obesidad (24%) de la población europea, ya se menciona la relación entre la actividad física, la microbiota intestinal y su influencia en la obesidad. “Los cambios que la actividad física puede inducir en la composición y proporción de la microbiota podrían neutralizar la progresión de la obesidad y disminuir el peso corporal. El ejercicio o la forma física se están estudiando como terapias no farmacológicas útiles para reducir las vías de señalización relacionadas con la inflamación”, detalla el estudio.





Influencia de la microbiota en enfermedades y recomendaciones a los padres





No obstante, aunque la doctora afirma que “aún no se ha definido en qué medida los cambios en la microbiota pueden derivar en diferentes enfermedades”, la disbiosis o desequilibrio de la flora intestinal “se ha identificado como causa de muchos procesos patológicos, que van desde la obesidad y el síndrome metabólico a enfermedades neurológicas o patologías inmunomediadas, como la enfermedad inflamatoria intestinal y las alergias”.

La microbiota también puede alterar nuestro estado de ánimo, comportamiento o afectividad, ya que el eje intestino-cerebro ha cobrado una importancia muy relevante en los últimos años, abriendo así un campo inmenso en el ámbito de la salud mental. La Dra. Jurado recomienda educar a la población infantil en una dieta natural y equilibrada como la mediterránea y rica en fibras. “Hay alimentos que se comportan como prebióticos y favorecen una flora intestinal beneficiosa, como verduras y frutas, que aportan polifenoles con función antioxidante, entre otros elementos beneficiosos”, destaca.





Campaña educativa de la Copa COVAP: concienciación a familias y niños





Además de la temática central, la Copa COVAP en Linares también ha celebrado sus tradicionales charlas a niños participantes y a sus familiares. En este sentido, los más pequeños han conocido aspectos importantes sobre la gestión del éxito y el fracaso en el deporte a cargo de un equipo de psicólogos y sus familiares han podido participar en un taller didáctico sobre el poder de una dieta equilibrada de la mano de nutricionistas expertos.









Tras su paso por Utrera (Sevilla), Guadalcacín (Cádiz), Cartaya (Huelva) y Linares (Jaén), la Copa COVAP recorrerá las cuatro provincias andaluzas restantes con su próxima parada en Pozoblanco (Córdoba), Huétor Tájar (Granada), Viator (Almería) y Cártama (Málaga) hasta llegar a la fase final en junio.