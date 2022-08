El PP convocará la comisión de seguimiento del pacto de gobierno con Cs ante la "insostenible" situación

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha anunciado este martes que se convocará la comisión de seguimiento del pacto de gobierno con Cs ante la "insostenible" situación que se vive, especialmente desencadenada en las últimas horas con la marcha y posterior revocación de dicha decisión por el concejal David Dorado, quien ha sido portavoz de Cs desde finales del año 2021, después de quedar apartado de sus competencias al frente de la Delegación de Infraestructuras tras iniciarse la investigación judicial por la supuesta comisión de delitos en la adjudicación de contratos en dicha área.

En una rueda de prensa, el regidor ha explicado que a las 8,30 horas de este martes se ha visto con la primera teniente de alcalde, Isabel Albás (Cs), y se va a pedir formalmente una reunión de la comisión del pacto de gobierno "porque la situación es insostenible y no puede seguir así". Según ha expuesto, "eso es lo que vamos a tratar de ordenar, si puede ser mañana mismo, y ya se verá cómo acaba", de ahí que se solicite la reunión del pacto, puesto que "esta situación no puede seguir así ni un día más", ha remarcado, para apostillar que no ha hablado con Dorado.

En este sentido, ha dicho que esperará a la reunión de la comisión para ver, "si hay alguna forma de reconducir la situación y cómo acaba todo esto". Y preguntado por la imagen que da la ciudad, ha precisado que "esto hay que centrarlo en la persona que lo hace y no en el Ayuntamiento", de modo que ha asegurado que está "muy tranquilo" de la imagen que da él "de seriedad" como alcalde y la que se da desde el gobierno local.

"Los que hacen ese tipo de actuaciones, ellos sabrán qué imágenes dan ellos mismos", ha sentenciado Bellido, para defender que desde el PP han tratado esta situación "desde primera hora con mucha humanidad, anteponiendo las situaciones personales a cualquier otra, y con mucha responsabilidad", de cara a "la estabilidad del gobierno", pero "llegados a este punto es insostenible", ha advertido Bellido, pendiente del resultado de la reunión de la comisión de seguimiento del pacto. Cabe señalar que con la decisión inicial de Dorado, el gobierno municipal se quedaba con 13 concejales y la oposición con 16 --ocho PSOE, tres IU, dos Vox, dos Podemos y David Dorado--, si bien horas después ha vuelto al grupo de Cs.