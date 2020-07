Controlado y prácticamente extinguido el incendio forestal de Santa Eufemia

El dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales en Andalucía (Plan Infoca) ha dado por controlado, desde las 22,16 horas de este miércoles, el incendio forestal declarado en el término municipal de Santa Eufemia a las 18,00 horas de ese mismo día y cuya extinción está próxima, pues en el lugar solo se mantiene ahora un camión autobomba y un agente de medio ambiente en labores de vigilancia.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Plan Infoca, detallando que, aunque no se ha completado aún la medición del terreno que ha resultado afectado por el fuego, en una zona de matorral bajo y con escasa arboleda, no se considera que haya alcanzado una gran extensión, pudiendo quedar la clasificación del incendio en conato.

En el combate contra el fuego en Santa Eufemia se emplearon este miércoles un helicóptero de transporte y extinción, junto a dos aviones de carga en tierra, por lo que se refiere a medios aéreos, mientras que, sobre el terreno, lucharon contra las llamas nueve bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente.

CIERRE | Resumen de intervenciones



-Incendios Forestales:

CA: Tarifa

CO: Santa Eufemia

-Conatos:

AL: Níjar

CO: Montoro

-No forestales:

CO: Córdoba



No permitas que el fuego turbe tus sueños. Buenas noches a todos. pic.twitter.com/w3HhqRgVKC