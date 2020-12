El PP considera como “otro ataque a los ayuntamientos” los Presupuestos Generales del Estado

El senador del Partido Popular de Córdoba y alcalde de Cabra Fernando Priego ha lamentado hoy que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 “suponen otro ataque a los ayuntamientos, a los que prácticamente deja fuera de los fondos europeos de reconstrucción” para afrontar la crisis económica y social que nos deja la pandemia del Covid-19.

Priego ha recordado que los ayuntamientos siempre hemos estado en la primera línea de batalla desde que llego la pandemia, tanto en la crisis sanitaria, aportando material EPI, atendiendo y ayudando a las residencias de ancianos, desinfectando espacios públicos, implicando a Policía Local y Protección Civil, reforzando la limpieza de centros educativos, y poniendo a disposición de las autoridades sanitarias instalaciones municipales para evitar el colapso de los centros sanitarios; pero también en la crisis social, dando la cara, ayudando a los lo están pasando mal, a dependientes, con ayudas sociales de emergencia como el pago de suministros básicos, alimentos, material escolar, etc; y también hemos estado en primera línea en la crisis económica, ayudando a pymes y autónomos, impulsando planes especiales, bonificando impuestos, tasas y precios públicos, con programas para la reactivación económica. “Hemos estado ahí los primeros para atender a nuestros vecinos y lo seguiremos haciendo, pero necesitamos ayuda del Gobierno central”, dice.

Todo lo que llega al ciudadano, comenta el senador, ha sido gestionado por las entidades locales, “y hasta ahora lo hemos hecho a pulmón, sin el respaldo del Gobierno central del que todavía no hemos recibido ni un euro”. Priego ha reclamado para las entidades locales “un trato justo y equilibrado” en relación con el resto de administraciones públicas. “Hasta el momento por parte del Gobierno de Sánchez solo hemos recibido la ignorancia, engaño y mentira”, dice recordando la maniobra fallida de intentar usurpar los remanentes de tesorería de los ayuntamientos que el Congreso logró tumbar y “que a día de hoy todavía el Gobierno no nos deja utilizar”.

En estos diez meses, apunta el senador, no hemos recibido ni un solo euros para afrontar la pandemia, ni un euro para la recuperación del transporte público en nuestros municipios, para ayudar a la gestión del Ingreso Mínimo Vital, no han devuelto el IVA que se adeuda a las entidades locales, no han articulado ni una línea de liquidez para los ayuntamientos que no cuentan con remanentes, y no sabemos nada del compromiso de mejorar la financiación local a través de la PIE. “Esto no puede seguir así, el Gobierno debe cumplir con el municipalismo y con los acuerdos que se adoptan en el seno de FEMP”, afirma.

Así mismo, Fernando Priego ha recordado el acuerdo firmado el 4 de agosto entre la FEMP y el Gobierno por el que los ayuntamientos se beneficiarán de los fondos de reconstrucción europeos. “La sorpresa es que en los PGE 2021 solo recogen el 1% de esos fondos para los ayuntamientos, lo que suponen 1.489 millones de euros para todos los ayuntamientos de España”, dice Priego y añade “esto es un insulto, un agravio y un escándalo en toda regla”.

El Partido Popular “va a seguir dando la batalla”, comenta Priego, y hemos presentado enmiendas a los PGE pidiendo lo mismo que reclama la FEMP, que los ayuntamientos participen en los fondos de reconstrucción de la UE en el mismo grado que participa en el gasto público, es decir, con un 14'6% de esos fondos, que suponen 20.000 millones de euros.

“El Gobierno y el Partido Socialista vuelven a tener una segunda oportunidad para atender la petición unánime de la FEMP, no sabemos si la escucharán o volverán a ignorar a los alcaldes y a los municipios; no sabemos si serán capaces de ponerse al lado de los vecinos cuando peor lo estamos pasando”, se pregunta.

Priego, como portavoz del PP en la Comisión de Entidades Locales del Senado, defenderá la enmienda de su grupo en el trámite parlamentario que se inicia en la Cámara Alta el 9 de diciembre.

