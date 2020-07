Conoce por qué los fumadores y los usuarios de dispositivos de vapeo tienen mayor riesgo ante el Covid-19

Durante la pandemia provocada por el coronavirus estamos viendo como está afectando tanto a personas mayores como a jóvenes, con o sin patologías. Aquellos que llevan una vida saludable, y donde no hay cabida para el tabaco, también temen contagiarse y experimentar sus efectos. Si a personas que no fumadoras les afecta de una manera muy agresiva, cómo afecta a aquellos que su capacidad pulmonar no es la adecuada, ya sea por ser fumador o bien por sufrir alguna patología de las vías respiratorias.

Los fumadores y usuarios de sistemas electrónicos de administración de nicotina (cigarros electrónico y vapeadores) y de pipas de agua (cachimbas) tienen mayor riesgo de infectarse de Covid-19, según ha indicado el jefe del servicio de Neumología del Hospital Quirónsalud Córdoba, Luis Manuel Entrenas.

Audio Luis Manuel Entrenas, jefe del servicio de Neumología del Hospital Quirónsalud Córdoba

El doctor Entrenas ha explicado que el humo del tabaco deteriora varios componentes de los mecanismos de defensa del aparato respiratorio y disminuye la inmunidad de las células respiratorias a los virus, por lo que los fumadores pueden tener mayor susceptibilidad a infectarse por Covid-19 o de padecer la enfermedad con mayor severidad.

El especialista ha llamado la atención en que el acto de fumar o “vapear” podría actuar como vector del virus, puesto que al llevarse repetidamente los dedos a la boca, aumenta la posibilidad de transmisión si se contaminan los cigarrillos, dispositivos electrónicos, y pipas de agua. Respecto a éstas, el doctor Entrenas ha recordado que suelen utilizarse en entornos sociales que favorecen el acercamiento entre personas, esto conlleva dos riesgos de contagio de Covid-19, por un lado el contacto social y por otro al compartir utensilios como la boquilla, sumado al hecho de llevarse la mano a la boca.

Además, el consumo de tabaco se asocia con una mala evolución y un mal pronóstico de la enfermedad por Covid-19 y resultados más graves como la necesidad de cuidados intensivos y ventilación mecánica. A este respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que dejar el tabaco puede ser especialmente importante para prevenir la infección por coronavirus. Asimismo, es posible que quienes dejen de fumar manejen mejor las circunstancias si se infectan porque abandonar el tabaco tiene un impacto positivo casi inmediato en la función pulmonar y cardiovascular. Dicha mejora puede aumentar la capacidad de los pacientes con Covid-19 para responder a la infección, la recuperación puede ser más rápida y los síntomas más leves.