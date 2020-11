Conoce por qué el abuso de los antibióticos, es una amenaza para tu salud

El primer antibiótico descubierto fue la penicilina, en 1897 por Ernest Duchesne, en Francia, quien trabajaba con hongos del género Penicillium, aunque su trabajo no recibió la atención de la comunidad científica.Desde entonces nuestra sociedad ha recurrido a la mínima de cambio a su uso para poner solución a nuestros problemas de salud.

Pero los datos nos está dejando un claro mensaje, porque el número de pacientes infectados por bacterias resistentes está creciendo en toda la Unión Europea. El uso continuado en el tiempo y también el mal uso de los mismos, está consiguiento que las bacterias sepan resistir a ellos y por lo tanto se está convirtiendo en una amenaza para todo el mundo.

Es tanta la concienciación que necesita que incluso ya existe un Día Eurpeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, como es el 18 de noviembre. La industria ha capaz de ir mejorando los antibióticos, pero eso no significa que podamos relajarnos y seguir abusando de ellos. Y no solo está ocurriendo en el ser humano, porque en las granjas de animales también se abusa y los efectos son los mismos.

Según ldatos publicados, se confirma la tendencia decreciente de los últimos años del consumo en humanos (-4,3%) y también en las ventas de antibióticos veterinarios (-13,6%). Si nos centramos en el consumo de antibióticos en humanos bajó un 11,8% entre 2015 y 2019.

SER RESPONSABLES

Para poder seguir hablando de datos negativos en cuanto a consumo y venta, es importante seguir lanzando un mensaje de responsabilidad. Si abusamos de antibióticos o los usamos mal, esto acelera la aparición de resistencia, y esa misma bacteria que un día vuelve a tu organismo, pondrá resistencia a ese antibiótico antes te hacía efecto y ahora no.

Ahora las bacterias aparecen mucho más resistentes, cualquier patología que requiera de antibiótico dura mucho más e incluso no hace el efecto esperado. Ahora los laboratorios han reducido la inversión e intentan desarrollar otros nuevos antibióticos, algo que está provocando que en los almacenes existan menos reservas de los mismos.

Ahora un antibiótico no se puede retirar sin receta médica, algo que antes sí se podía, pero aún así hay médicos que los recetan cuando no hace falta, y el paciente si no le receta un antibiótico cree que no podrá curarse. Ocurre mucho con los más peques cuando acuden al pediatra y salimos de la consulta pensando que debería haberle recetado antibiótico, o incluso aquellos padres que discuten con el facultativo pidiéndole que puedan tratar a su peque con un antibiótico.

En las granjas, la ganadería abusa de ellos desde hace años, y precisamente no para tratar enfermedades, sino para prevenirlas y además para el engorde.

PROBLEMAS

Los antibióticos curan pero solo ante algunas enfermedades y si se emplean bien. De continuar así, por no decir que ya tenemos el problema encima, llegará el momento donde un antibiótico no hará su función, y el problema será global. Tenemos que acostumbrar a nuestro organismo a ser capaz de defenderse por él mismo, y no acudir a los medicamentos a la mínima de cambio.

BACTERIÓFAGOS

Hoy en día se están buscando alternativos como los bacteriófagos, es decir, virus que matan bacterias, pero aún se están dando los primeros pasos.

La resistencia a los antibióticos es una cuestión que sigue muy de cerca la Organización Mundial de la Salud (OMS), porque se está acelerando por el uso indebido y abusivo de estos fármacos. Entre todos podemos adoptar medidas

QUÉ PUEDES HACER