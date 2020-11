Conoce algunos de los récords Guinness más sorprendentes de la historia

Dicen que los populares Récords Guinness nacieron cuando Sir Hugh Beaver, directivo de la célebre marca de cerveza dublinesa, debatiera en un día de caza con sus amigos sobre si era más rápido un urogallo o un chorlito dorado. De tan trivial discusión nació la idea de recopilar en un libro los registros más asombrosos capaces de ser llevados a cabo por seres humanos. Auténticos disparates en algunos casos, como estos que siguen:

La mayor reunión de Pitufos

Naturalmente no se refiere a Pitufos de verdad -dado que son imperceptibles al ojo humano- sino a gente disfrazada de esos personajes de Peyo ideados en los sesenta. En julio de 2008, en Klasbleyni (Irlanda) se juntaron 1.253 personas pintados de azul y totalmente pitufados.

Más jarras de cerveza portadas al mismo tiempo

Este récord puede resultar práctico. Una alemana llamada Anita Schwarz logró llevar 19 jarras de cerveza al mismo tiempo durante 40 metros y, ojo, sin que se le derramara ni una sola gota del sabroso líquido. Fue en noviembre de 2008. No lo intenten en sus casas.

Más manzanas cortadas con una sierra mecánica mientras eran sostenidas con la boca

Este sí que NO lo intenten en su casa. El luxemburgués George Christen tardó un minuto en cortar con una motosierra doce manzanas que tenía otra -aterrorizada- persona agarradas con la boca.

Mayor ingesta de hamburguesas Big Mac

Un hábito muy norteamericano. Donald Gorske, de Wisconsin, se come una Big Mac a diario desde hace más de 40 años. Hace ocho llevaba zampadas ya 23.000 hamburguesas. Hagan cálculo de las que llevará en estos momentos. Y de su cifra de triglicéridos.

Más latas de bebida abiertas por un loro en un minuto

Uno de los más bonitos (y absurdos). Zac, un loro de San José (Estados Unidos), logró destapar 35 bebidas en un minuto en 2012. Con su pico, claro.

