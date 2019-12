¿Cómo pueden los mayores combatir la soledad no deseada en estas fiestas de Navidad?

Por primera vez llega a Córdoba la iniciativa solidaria "Navidad en Compañía" que pone en marcha grupo ORPEA, con el objetivo de combatir la soledad no deseada en personas mayores. La soledad no deseada es un problema social que afecta, sobre todo, a las personas mayores. En España, más de 850.000 personas mayores de 80 años viven solas, y no siempre cuentan con la oportunidad de prevenir y revertir esta situación de soledad que podría afectar negativamente a su salud física, psíquica y emocional.

A través de esta iniciativa, Grupo ORPEA abre por tercer año consecutivo las puertas de sus residencias en España y Portugal y pone a disposición de las personas mayores que viven solas más de 1.000 plazas para que puedan disfrutar de las cenas de Nochebuena y Nochevieja y de las comidas de Navidad y Año en un ambiente cálido, acogedor y familiar en compañía de residentes y trabajadores de ORPEA. Además, participarán en las diferentes actividades que se realizarán durante esos días en cada residencia.

¿Cómo solicitar una plaza?

En COPE hemos hablado con Inmaculada Cuesta, directora de la residencia ORPEA Córdoba Sierra, quien nos ha señalado como podemos solicitar una de las dos plazas de las que se dispone para cada una de estas cenas. Las entidades y organismos públicos de los municipios en los que se localizan las residencias de ORPEA se encargan de gestionar las plazas disponibles. Por tanto, las personas mayores que quieran pasar la Navidad en uno de los centros ORPEA, solo tienen que ponerse en contacto con el ayuntamiento, en el caso de Córdoba con la delegación de Servicios Sociales, o a través de la Junta de Andalucía.