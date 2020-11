¿Cómo afectaría la victoria de Trump o Biden a la agricultura de España?

El sector agroganadero está muy pendiente de los resultados en las elecciones de Estados Unidos, donde los dos candidatos, Donald Trump y Joe Biden, han asegurado victorias en varios estados.

Todo el mundo está atento a lo que pueda ocurrir porque la políticia norteamericana afecta al resto del mundo. Entre ellos se encuentra el sector agroganadero de Europa y especialmente el estado de España, muy afectado por la política de aranceles de la administración Trump.

El secretario general de Unión de Pequeños Agricultores de Andalucía, Miguel Cobos, asegura que lo mejor para el sector sería una victoria del exvicepresidente Joe Biden, "tenemos más oportunidades de que nos quiten los aranceles que tanto daño está haciendo en sectores tan importantes como el aceite de oliva. Por otro lado, si Trump se mantiene como presidente de los EEUU. parece que lo tendremos más complicado, porque no mira mucho por los acuerdos con la Unión Europea".

Lo que sí tiene claro Cobos, es que sea cual sea el resultado "la Unión Europea tiene aún dos cartas todavía que jugar. Por un lado la última sentencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC ), que le posibilita imponer sanciones a USA por las ayudas otorgadas a Boeing por 4.000 millones de dolares, que pueden servir para contrarrestar las que nos ha impuesto la adminstración Trump por las ayudas a Airbus". También ha añadido que "está pendiente de aplicar otras sanciones que nos ayudará para equilibrar la balanza y negociar".

El año pasado la OMC acreditó en ciertos supuestos que el país otorgó subvenciones contrarias a la normativa, mientras la compañía europea animó a la UE a fijar aranceles si los norteamericanos no subsanaban el problema.

Estados Unidos dio ayudas ilegales a la aerolínea que perjudicaron a su competidor directo europeo Airbus. En consecuencia, la Comisión Europea destacó que todas las reclamaciones norteamericanas fueron rechazadas.

Las guerras comerciales no son nada buenas, por este motivo Cobos asegura que "las sanciones nos pueden servir para presionar a EEUU y que retire los aranceles de los productos españoles".

La polémica está servida, sobre todo cuando Trump ha asegurado que ha ganado estas elecciones cuando aún no ha finalizado el recuento de votos, y aún queda unos tres millones de votos por contabilizar. Por su lado Biden ha sido mucho más cauto. El candidato demócrata y favorito en las encuestas previas, ha querido dar ánimo a sus seguidores desde Delaware y ha pedido paciencia. Con esta situación los mensajes de Trump en Twitter no ayuda a tranquilizar al electorado, cuando habla de que les quieren robar las elecciones.

