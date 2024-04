Comienzan en Córdoba las actividades para celebrar los Días Europeos de la Artesanía

La celebración de los Días Europeos de la Artesanía se ha iniciado en Córdoba con las dos primeras demostraciones en vivo de dos artistas pertenecientes a la Zona de Interés Artesanal (ZIA) del casco histórico de la capital cordobesa, con la asistencia de la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Córdoba, Dolores Gálvez.

Así, según ha informado la Junta en una nota, durante la mañana de este martes, Inmaculada Serrano, con cerámica y técnica de cuerda seca, y María del Carmen Pintado, con decoración y calado de abanicos, han mostrado su trabajo y sus obras en el Zoco Municipal de Córdoba, y los alumnos del IES Luis de Góngora han podido disfrutar 'in situ' de su trabajo y conocer distintos oficios artesanales.

Gálvez ha participado de esta actividad y ha incidido en la necesidad de seguir fomentando la artesanía, afirmando que "necesitemos visualizarla y sacarla a la calle. Que el público la conozca y la valore. Que vean cuánto cuesta realizar una pieza. Se trata de acercar al público los secretos del trabajo de oficios artesanos, para difundir su enorme riqueza y singularidad".

La delegada ha explicado que la actividad de este martes es la primera de las 23 actividades que van a desarrollarse en la provincia hasta el próximo 7 de abril, precisando Gálvez que "este tipo de actuaciones de dinamización del fomento de la artesanía también van a desarrollarse a lo largo de esta semana en el resto de las ZIA de la provincia". "Lo que pretendemos --ha señalado-- es promover la participación de la ciudadanía y, en concreto, dar a conocer el sector artesanal al alumnado de Secundaria que cursa estudios en los institutos de la provincia de Córdoba". Este miércoles 3 de abril será el turno de la ZIA de La Rambla. De 9,30 a 13,00 horas, Soledad del Río, José del Río y María del Carmen del Río impartirán un taller de alfarería dirigido a alumnos del IES Tierno Galván en Alfar Escuela.

El 4 de abril, de 13,00 a 15,00 horas, en la ZIA de Castro del Río se impartirá un taller sobre fabricación de fibras naturales a lo largo de la historia impartido por José Bueno y dirigido a alumnos del IES Ategua en el propio instituto de esta localidad. Para el 5 de abril se han previsto dos talleres en las ZIA de Montilla y Pedroches.

En este último caso se desarrollará en el municipio de Pozoblanco y se centrará en fabricación de jabones naturales, a cargo de la artesana Isabel Rojas, de la empresa Cosmética de los Pedroches, y estará dirigido a alumnos del IES Los Pedroches y se impartirá en el propio centro.

En Montilla, el artesano responsable de impartirlo será el carpintero Joaquín Feria y lo enfocará a la fabricación de barriles 'bag in box' y marquetería. El horario será de 9,00 a 12,30 horas y estará dirigido a alumnos del IES Emilio Canalejo Olmeda. Por su parte, la Escuela de la Madera del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) también se ha sumado a los Días Europeas de la Artesanía con el desarrollo de nueve actividades, con un taller en vivo de torneado artístico (miércoles y jueves a las 12,00 horas), una demostración en vivo de talla digital (jueves a las 11,00 horas), una exposición de piezas de torneado artístico (miércoles y jueves a las 10,00 horas), un taller de casas nido (miércoles y jueves a las 12,00 horas), una charla informativa para dar a conocer la Escuela de Madera de Encinas Reales y de Villa del Río (jueves a las 11,00 horas), y un taller tapizado en Villa del Río (miércoles y jueves de 11,00 a 14,00 horas). A estas actividades se suman las realizadas por otros artesanos de la provincia a nivel particular en distintas zonas como el Viso, Montilla o la capital. Todos ellos pueden encontrarse en la página 'diasdelaartesania.es'. Aquí podrán encontrarse los diferentes talleres, los días de realización, los horarios, así como la ubicación. Córdoba es la provincia que mayor número de ZIA tiene de toda Andalucía, pues cuenta con cinco de las once existentes, y es una de las que mayor número de talleres aglutina, con 247 inscripciones en el Registro de Artesanos de Andalucía, que agrupan 43 oficios artesanos.