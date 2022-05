Comienza la Semana del Donante del Hospital Reina Sofía que este año celebra su XX edición

El Hospital Universitario Reina Sofía arranca su tradicional Semana del Donante que este año cumple su vigésimo aniversario. Para conmemorar estos 20 años de trabajo conjunto con las asociaciones de pa-cientes, colectivos, organizaciones, etc. el centro ha organizado una intensa programación de actividades musicales, deportivas y científicas con el objetivo de lograr la máxima participación ciudadana posible y difundir la importancia de la donación entre la población.

La delegada de Salud y Familias, María Jesús Botella, ha participado esta mañana en la rueda de prensa en la que se han dado a conocer todas las iniciativas que reunirán a decenas de personas entorno a esta campaña y que ayudarán a pintar de rojo las calles y las redes sociales bajo el lema ‘Regala Vida, Dona Órganos’. “Gracias a estas iniciativas y a las que se desarrollan también el resto del año, logramos man-tener vivo el mensaje de la donación.

Sin donantes, el milagro de los trasplantes no sería posible y por ello, no podemos empezar de otra manera que no sea agradeciendo a los donantes y a sus familiares su generosidad”. En esta línea, Botella también ha destacado el gran trabajo que realizan los profesionales de los diferentes equipos de trasplantes que, además de la labor puramente asistencial, están buscando continuamente alternativas que puedan dar respuesta a las personas que en estos momentos esperan un órgano. En esta línea, el consejero ha destacado también el gran trabajo de los profesionales para fomentar una asistencia lo más humanizada y segura posible. Ejemplo de ello es el programa de trasplante autólogo domiciliario que el hospital puso en marcha hace poco más de un año, que ha evitado en este tiempo que 15 pacientes hayan tenido que ingresar una media de 3 o 4 semanas por persona, o lo que es lo mismo, un total de 204 días para su recuperación tras realizarse el trasplante de progenitores hematopoyéticos –de células del propio paciente-.

“Programas como éste permiten mejorar la sustancialmente la calidad de vida de las personas, ya que afrontan la recuperación acompañada de un cuidador, en un entorno más amable y cómodo, que les permite hacer una vida lo más normalizada posible, evitando el entorno hospi-talario y con la total garantía de seguimiento especializado por parte de los profesionales sanitarios del hospital”, ha destacado la delegada. Trasplante autólogo domiciliario Marcos y Juan, ambos pacientes ya recuperados del autotrasplante, y Juan y Pilar, sus cuidadores, han participado también esta mañana en la rueda de prensa en la que han compartido su experiencia y han puesto en valor las ventajas de esta fórmula asistencial en la que el cuidador juega un papel clave, ya que tiene que ingresar con el paciente, atravesar todas las fases con él y extremar las medidas de higiene y prevención para que la calidad de vida de la persona trasplantada no se vea comprometida.