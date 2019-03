El Colegio de Abogados de Córdoba celebra sus 250 años con un amplio programa

El Colegio de Abogados de Córdoba celebra este año el 250 aniversario de su fundación con una amplia programación de actos oficiales y actividades culturales, dirigida tanto a sus colegiados y colegiadas, como a la sociedad cordobesa. El Decano del Colegio, José Luis Garrido, acompañado de Delegada de Justicia de la Junta de Andalucía, Purificación Joyero, y la Vicedecana del Colegio, María Victoria García de la Cruz, ha presentado esta mañana el programa de actos organizado para la ocasión y el cartel conmemorativo de este 250 aniversario. De esta forma, ha explicado el Decano, “el Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba, instituido por Real Cédula de Carlos III el 21 de noviembre de 1769, constituido por profesionales libres e independientes, celebra 250 años de vocación y servicio a la sociedad, a la concordia y a la defensa de los derechos e intereses públicos y privados, mediante la aplicación de la ciencia y técnicas jurídicas”. Para dar mayor realce a los actos conmemorativos de este aniversario, el Comité de Cultura convocó en noviembre del año pasado, junto al Instituto de Enseñanza Secundaria El Tablero, el concurso “Diseña el Cartel conmemorativo del 250 aniversario del Colegio de Abogados de Córdoba”, por impartirse en dicho centro de enseñanza los ciclos de Preimpresión Digital y Diseño. Con este concurso, ha explicado el Decano, “hemos querido hacer llegar al alumnado, y a través de ellos a la sociedad en su conjunto, los valores y deberes de esta corporación, sus fines, y la importancia de su existencia para la defensa de los derechos de los ciudadanos. Hablamos de valores como la libertad, la independencia, la concordia, la confianza, la integridad, la defensa de los derechos humanos, la lealtad, veracidad, buena fe, respeto, colaboración con la Administración de Justicia, secreto pro0fesional, respeto mutuo y compañerismo. Valores que caracterizan y han caracterizado a esta Corporación desde sus inicios en 1769”. El Decano ha agradecido su trabajo a todos y cada uno de los más de 50 alumnos que han participado en este concurso, “por las ganas y el esfuerzo que han puesto en esta iniciativa” y en particular a José Miguel Madueño Jurado, diseñador del cartel ganador, en cuya elección han participado todas las personas colegiadas.

PROGRAMA DEL 250 ANIVERSARIO DEL ICA-CÓRDOBA

El programa de actos organizado con motivo del 250 aniversario de la fundación del Colegio de Abogados da comienzo el próximo viernes, día 8 de marzo. El Decano ha destacado que “estos 250 años no serían una realidad sin los 4.860 colegiados y colegiadas que desde 1769 han formado y forman parte de esta Corporación”. Por ello, el Colegio ha querido rendirles un homenaje y “poner en valor a todas y cada una de las personas colegiadas que han contribuido de alguna forma a que nuestro Colegio de Abogados haya alcanzado un cuarto de milenio de existencia, de vocación y servicio a la sociedad”, ha asegurado el Decano. Dicho homenaje consiste en la exposición pública en la sede colegial del listado de nombres y apellidos de todas las personas que desde 1769 han formado parte de la Corporación como colegiadas. El hecho de que esta inauguración coincida con el 8 de marzo no es casual, pues, como ha asegurado José Luis Garrido, “con esta acción hemos querido mostrar además, la evolución de la incorporación de la mujer en el Colegio, rindiendo así un reconocimiento especial a su efectiva integración en el ejercicio de la abogacía”. El programa de este 250 aniversario incluye también un ciclo de conferencias y mesas redondas que arranca el próximo 4 de abril, con el encuentro titulado “El Colegio desde la Experiencia”, en el que participarán algunos de los colegiados más veteranos, quienes debatirán sobre cómo han vivido en primera persona la evolución del Colegio de Abogados de Córdoba y el ejercicio de la profesión. La siguiente actividad está prevista para el 25 de abril, consistente en una mesa redonda titulada “La Abogacía Institucional y la Importancia De Los Colegios De Abogados”, en la que participarán la Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito; el Presidente de la Mutualidad de la Abogacía, Enrique Sanz Fernández- Lomana, y Eugeni Gay Montalvo, abogado y ex presidente del Consejo General de la Abogacía Española. Ya en mayo, tendrá lugar una nueva mesa redonda centrada esta vez en la experiencia de los abogados jóvenes, con un encuentro de los diferentes colegiados y colegiadas que han ocupado el cargo de presidentes y presidentas de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Córdoba desde su fundación. Destacan también en esta programación con motivo del 250 aniversario un amplio capítulo dedicado al arte y la música. Así, ya en junio, concretamente el día 6, tendrá lugar la inauguración de la exposición de fotografía “IGUALES EN DERECHOS”, impulsada por del Consejo General de la Abogacía Española a través de su Fundación. Se trata del trabajo de 30 grandes fotoperiodistas, 15 hombres y 15 mujeres, quienes muestran la desigualdad en nuestra sociedad y apuestan por la Igualdad. El mes de octubre, está prevista la inauguración el día 3, de una exposición de los Fondos Pictóricos del Colegio, una recopilación de las obras más importantes, donadas por los distintos autores que han expuesto su obra en la sala de exposiciones colegial, desde que comenzara a funcionar a través del Comité de Cultura.

Días después, el 10 de octubre, la Orquesta de Córdoba ofrecerá un concierto con motivo del 250 aniversario de este Colegio en el Teatro Góngora. Además, el día 5 de noviembre, el Colegio de Abogados de Córdoba sacará a la luz lo más valioso de su extenso archivo histórico, documental y fotográfico, con una exposición de lo que han sido estos 250 años de historia de la Corporación. Destacan, entre otros muchos documentos, el Acta Fundacional del Colegio de Abogados de Córdoba, los primeros libros de inscripciones, los expedientes de colegiados ilustres o las fotografías de momentos tan importantes como la visita de los Reyes de España al Colegio con ocasión de la celebración del segundo centenario de la Corporación. Por otro lado, el grupo de Teatro del Colegio de Abogados de Córdoba, LA TOGA TEATRO, integrado por colegiados y colegiadas, está preparando el estreno de una nueva obra, cuya representación está prevista para los días 7,8 y 9 de noviembre en la Escuela de Arte Dramático. Este amplio programa de actos pondrá su broche de oro el día 21 de noviembre, con la celebración en el Palacio de Congresos de Córdoba del acto central con motivo del 250 aniversario.