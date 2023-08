Clubs, atletas y el Consejo del Movimiento Ciudadano piden inversiones para El Fontanar

En la próxima madrugada las selecciones femeninas de España y Holanda se juegan su pase a semifinales del Mundial de fútbol. El primer encuentro entre ambos combinados tuvo lugar el 12 de diciembre de 1999 en Córdoba. Concretamente en las instalaciones de El Fontanar, donde unos 2.500 espectadores se dieron cita ese domingo.

Pues bien, ese partido hoy día no podría tener lugar porque ese recinto se encuentra en un estado de dejadez que ha sido denunciado en redes sociales por usuarios y clubes deportivos. El césped no se puede tocar porque la empresa adjudicataria ha terminado su concesión. Las zonas de salida para los corredores no tienen el agarre bien para los corredores de velocidad y en especial mal estado se encuentra la zona destinada a los saltos para los atletas.

No es el único recinto que requiere la atención de los responsables de ese área en la ciudad. Desde el movimiento ciudadano se reclama más inversión municipal en instalaciones deportivas. Aunque reconocen que se ha avanzado en el mandato anterior en recursos humanos, explican que no se ha visto plasmado en las instalaciones. Juan Andrés de Gracia es el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, que resume así las pretensiones de su colectivo para mejorar la situación de los amantes del deporte en Córdoba.