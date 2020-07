Cinco años prenguntándonos dónde está Paco Molina

El 2 de julio del año 2015 en Córdoba, Paco Molina desapareció cuando tenía solo 16 años de edad. Han pasado cinco años y sus padres continúan con la difícil tarea de buscar una explicación y saber dónde está.

Era viernes cuando Paco salió de su casa para pasar un rato con sus amigos. Aquella tarde noche envió un mensaje a su padre diciéndole que se quedaría a dormir en casa de uno de sus mejores amigos, el cual conocía la familia. Isidro, le extrañó aquel mensaje recibido, por lo que llamó a Paco y este le confirmó el mensaje, a lo que Isidro no se apuso y solo le dijo "no te acuestes tarde hijo". Fueron las últimas palabras que salieron de su boca, antes de no volver a ver a su hijo.

A sus otros amigos les dijo que había quedado en un bar con otro que el grupo no conocía, pero parece ser que Paco nunca acudió a ese local, información que se obtuvo gracias a la declaración del camarero.

Audio

Durante todo este tiempo, sus padres han recibido muchas llamadas para colaborar, de las cuales un gran número han sido pistas falsas, algunas de las cuales han sido investigada por la Policía Nacional.

Incluso desde Colombia recibieron una extorsión, amenazándolos que si no pagaban el dinero que exigían matarían a Paco. La Policía descubrío la procedencia de la llamada y que se trataba de una pista falsa. También se han dado otros casos como el de un hombre con antecedentes penales que fue acusado de un delito contra la integridad moral, después de ofrecer pistas falsas sobre el paradero de Paco.

Con este pequeño resumen, todos aquellos que son padres se pueden hacer una idea del sufrimiento que este matrimonio vienen viviendo, pero como todos los problemas en la vida, quien realmente lo sabe es quien lo vive en primera persona.

A día de hoy tanto sus padres como la Policía no se rinden y continúan abiertas distintas líneas de investigación, de las cuales poco se sabe para no afecten las labores policiales.

Este año se celebrará un acto bajo el lema '#CincoAñosSinPaco' en el bulevar Gran Capitán a las 20,30 horas con el objetivo de no olvidar a Paco Molina. Su padres, Isidro Molina y Rosa Sánchez, estarán arropados por muchas personas, como las intervenciones del periodista Paco Lobatón, que está al frente de la Fundación QSDGlobal; el alcalde de Córdoba José María Bellido, así como de la actuación de Ana de Lois.

Sin decir adiós no hay despedida. Sin saber qué pasó no hay final. Sin preguntar y preguntar no habría horizonte. Razones del corazón que a menudo la razón no entiende. https://t.co/ZeyNQYzup7 — Paco Lobatón (@paclobaton) April 21, 2020

Ademas, se inaugurará la exposición 'Ausencias', una muestra de carácter itinerante que por vez primera recoge imágenes de familiares de personas desparecidas junto a los retratos de sus seres queridos ausentes. Esta iniciativa, apunta la organización, reivindica que "no se olvide a los desaparecidos y la esperanza de encontrarlos".

TE PUEDE INTERESAR