El ciclista cordobés que derrotó en los juzgados a la multinacional norteamericana

La tenacidad de un ciclista cordobés le ha permitido derrotar en los tribunales a una poderosa empresa con la que mantuvo un litigio por una bicicleta.

La historia, adelantada por eldiario.es, comienza en diciembre de 2017. Manuel Fernández y su hermana abonaron 2.500 euros por un modelo marca Trek Procaliber 9.7. Se trata de una bicicleta de alta gama con cuatro de carbono y especialmente diseñada para rodar por montaña.

Dos años más tarde, en una revisión un mecánico detectó una fisura en un lugar escondido del cuadro. De paso, el especialista le aseguró que era un problema de fabricación y que no se apreciaba ningún golpe que hubiera provocado semejante daño.

Fernández, amparándose en la garantía, escribió a Trek, pero la empresa alegó que la rotura no se debía a ningún defecto de fábrica o materiales sino a una presión desde el exterior.

Esa respuesta disgustó al ciclista, que entiende que la compañía hace publicidad engañosa al asegurar que los cuadros de sus productos están garantizados durante toda su vida útil. El elevado precio que desembolsó por la bicicleta, alega ahora, fue confiando en una seriedad que luego no encontró.

Así pues, Fernández decidió acudir al Colegio de Peritos de Córdoba, que certificó que la fractura se produjo "por un fallo en la estructura del material. El fallo de un material compuesto laminado está asociado a la aparición de diversos mecanismos de daño, siendo el más común el de deslaminación o fractura interlaminar”. En el contundente informe se añadía que “vemos imposible que este fallo haya sido producido por un golpe o mal uso de la bicicleta”.

Naturalmente, Trek afirma lo contrario y alega que “el cuadro había recibido una fuerza o impacto sin la rueda trasera montada”. Desde la empresa añadieron a elDiario.es que “es muy común que al transportar la bicicleta quites la rueda de atrás y pongas peso encima. Y basta que no esté colocada para que quiebre el cuadro, porque no está diseñada para eso. La prueba más evidente es que está roto por fuera, no por dentro. No es un defecto de fabricación”.

Las negociaciones entre fabricante -que llegó a ofrecer un cuadro nuevo- y ciclista no cuajaron y se llegó a juicio. En la sentencia, que es firme, el juzgado asegura que la garantía de Trek “supone un compromiso con el cliente y genera una confianza en la marca, tanto en la calidad y durabilidad del producto como en la ausencia de preocupación alguna porque el defecto de fabricación se manifieste transcurrido el plazo legal”. En consecuencia, el fabricante “debe responder de ese defecto que se garantizó de por vida cuando no resulta inequívoco que la causa sea externa”.

Así que a pesar de admitir el tribunal que los informes sobre la bicicleta eran “contradictorios sobre la causa del defecto" considera que Trek debe abonar los 373,89 euros derivados de todo este proceso y cambiarle el cuadro al demandante. No se estimó la pretensión del demandante de cargar las costas del juicio a la empresa.

“Esto ha sido una auténtica lucha”, comentó Fernández a eldiario.es. Como subir el Tourmalet con la bici estropeada.