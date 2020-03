El chantaje de Turquía, nuevo desafío a la Unión Europea

La decisión de Turquía de abrir sus fronteras para que los migrantes y los refugiados sirios entren en Europa a través de Grecia, ha sido en gran medida inesperada, y un chantaje hacia la Unión Europea. Miles de personas sacuden la frontera griega, que está utilizando medidas de fuerza para impedir la entrada en su país. Esto está generando una inhumana situación en la que los migrantes y refugiados se encuentran atrapados en la frontera turco-griega.

Para el director de la Cátedra de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba, Manuel Torres, asegura que "en realidad se trata de una nueva estrategia del gobierno turco para provocar a la Unión Europea y conseguir el apoyo comunitario a su posición contra los kurdos en la frontera Siria".

El 28 de febrero un grupo de 300 migrantes se dirigían a pie hacia el noroeste de Turquía para llegar hasta la frontera con Grecia tras conocer el anuncio del Gobierno de Ankara de que no seguirá impidiendo que los refugiados sirios crucen hacia Europa.

Las medidas de fuerza adoptadas por Grecia tales como el cierre de fronteras y la utilización de medidas represoras de fuerza vuelven a trasladar el debate a la cuestión del respeto a los derechos humanos y a las convenciones sobre asilo a refugiados y la propia necesidad de la UE en regular el acceso por sus fronteras. Desde luego, no es un problema exclusivo de Grecia, es un problema del conjunto de la Unión. La situación será de nuevo aprovechada por los partidos xenófobos y nacionalistas de extrema derecha para lanzar sus discursos de odio y extensión del miedo a los ciudadanos comunitarios y de este modo ganar adeptos a sus posturas.

De otro lado, a Rusia también le interesa el apoyo a los kurdos para incrementar su posición en el conflicto sirio y de paso conseguir esta reacción de Turquía amenazando a Europa si no apoya su postura contraria al pueblo kurdo. Así, Rusia vuelve a ser ganadora, pues una vez más introduce un elemento de desestabilización en Europa. No hay que olvidar que tanto a Rusia como a la actual administración norteamericana no les interesa una Unión Europea cohesionada.

El modelo social, democrático y respetuoso con los derechos humanos parece no estar de moda fuera de las fronteras comunitarias; es un “mal” ejemplo para los que postulan la regresión en derechos y la vuelta al autoritarismo y al nacionalismo. Por ello, estos acontecimientos empujan a Europa a mirarse frente al espejo. La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, solicitó el lunes pasado que Grecia y Turquía rebajasen la tensión y evitasen el empleo del uso excesivo de la fuerza, instando al mantenimiento del respeto al derecho de asilo.

Para Manuel Torres, no es solo una obligación de Grecia sino de toda Europa, que debería mostrar una postura firme y unida frente a Turquía y arbitrar medidas de urgencia para asegurar que los pilares de respeto a los derechos de las personas, sobre la que se construyó la UE tras el desastre de la II Guerra Mundial, siguen inspirando su modelo de funcionamiento. Si caemos en la trampa del chantaje o utilizamos formulas violentas de represión, Europa volverá a errar. Desde luego, no es fácil la solución, pero si hubiese un mayor compromiso de los países que no son frontera con sus socios mediterráneos, seguramente el problema se amortiguaría y podría convertirse en una solución para algunos de los retos que tenemos: despoblamiento, envejecimiento, recesión, sistemas de pensiones y protección social, etc.

