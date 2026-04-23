La Cata del Vino de Córdoba se moderniza y mira al futuro sin olvidar la solidaridad

La 40ª edición de la Cata del Vino Montilla-Moriles ha dado su pistoletazo de salida este mediodía en la avenida del Alcázar de Córdoba, una ubicación que repite por segundo año consecutivo. La gran novedad de este año es la modernización de su formato: se eliminan los tickets de entrada y los vales de consumición para acabar con las colas. Ahora, el acceso es libre y las compras se realizan directamente en cada uno de los expositores, agilizando la experiencia para todos los visitantes.

El presidente del Consejo Regulador de Montilla-Moriles, Javier Martín, ha destacado los beneficios del emplazamiento actual, junto al casco histórico. "Hay un constante ir y venir de turistas por la zona, lo cual viene fenomenal para dar a conocer nuestros vinos", ha explicado. Este cambio busca potenciar la llegada de visitantes extranjeros y reforzar el carácter promocional de los caldos de la denominación de origen.

Un formato sin colas y con menos bodegas

La decisión de eliminar las barreras de acceso responde a una demanda histórica. "Siempre se me ha criticado personalmente por esas enormes colas que teníamos en la cata", ha confesado Martín. Con el nuevo sistema, "la gente entra libremente, puede perfectamente conseguir su degustación, tanto de vino como de nuestra mejor gastronomía", además de poder adquirir la copa por un "módico precio de 2 euros".

Ya no hay colas, la gente entra libremente" Javier Martín Pte. del Consejo Regulador Montilla-Moriles

Sin embargo, esta edición cuenta con menos bodegas participantes. Según ha detallado el presidente del consejo regulador, la causa principal es que "2025 ha sido un año malísimo". Una epidemia de mildiu y unas lluvias perjudiciales han provocado una caída de la cosecha de más de un 40%, lo que ha afectado la capacidad de algunas bodegas para estar presentes en la cita.

Retos climáticos y unidad en la D.O.

La climatología es, precisamente, uno de los grandes desafíos del sector. Antonio López Barquero, de la cooperativa La Aurora, ha recordado que vienen de "varios años muy cortos de lluvia" y que la última campaña sufrió el efecto contrario, con "tantísima lluvia que se fue la uva con el mildiu". A pesar de todo, el sector espera "poder tener este año una vendimia un poquito más normal".

Ante las "divergencias" que pueden surgir en el colectivo, Javier Martín ha defendido que el consejo trabaja para reforzar la unidad. Ha puesto como ejemplo la propia organización del evento, asegurando que "la Cata no es algo que haya decidido el consejo como tal", sino que el diseño partió de una comisión específica que lo propuso a los órganos de gobierno para buscar el mayor consenso posible.

El pistoletazo de salida al Mayo Festivo

Pese a las dificultades, el ambiente en la inauguración ha sido de optimismo. Para López Barquero, el esfuerzo de las bodegas merece la pena porque "el pueblo de Córdoba, la ciudad de Córdoba se lo merece". El evento, con 10 bodegas y cinco restaurantes, se consolida como una cita "imprescindible" en el calendario que da inicio al Mayo Festivo cordobés.

El pueblo de Córdoba, la ciudad de Córdoba se lo merece" Antonio López Pérez-Barquero Presidente de la Cooperativa La Aurora

Esta 40ª edición también está marcada por un emotivo homenaje al pueblo de Adamuz por la solidaridad demostrada tras un accidente ferroviario. Este reconocimiento queda plasmado en el diseño del catavinos que se venderá durante el evento, como símbolo de apoyo y memoria. La Cata permanecerá abierta hasta el 26 de abril en horario ininterrumpido de 12:00 a 20:00 horas.

La agenda festiva de la ciudad no termina aquí. Este domingo, 26 de abril, el Paseo de la Victoria acogerá la tradicional Batalla de las Flores. Una docena de carrozas lanzarán 80.000 claveles en un desfile que recorrerá también la avenida de República Argentina, sirviendo de antesala a las grandes celebraciones del mes de mayo en Córdoba.