Carmen Crespo avisa que si se pretende ampliar El Cabril deben tratarlo los gobiernos central y andaluz

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha avisado este miércoles que si, como ha anunciado la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), se pretende ampliar el almacén de residuos radiactivos de muy baja, baja y media actividad de El Cabril, ubicado en la provincia de Córdoba, esa será una cuestión a tratar directamente entre los gobiernos central y andaluz.

Crespo ha reaccionado así al conocer el citado anuncio de Enresa y el rechazo a la pretendida ampliación de la capacidad de almacenamiento de El Cabril que ha expresado ya Adelante Andalucía.

En cualquier caso, Crespo ha recordado que el Gobierno de la Junta de Andalucía que preside el popular Juanma Moreno no tiene por costumbre posicionarse sobre proyectos que no conoce, como es el caso, ya que, hasta el momento, no ha llegado a la Junta "ninguna petición" al respecto de ampliar la capacidad de almacenamiento de El Cabril para 2028, con la construcción de 12 celdas más.

En consecuencia, en el Gobierno andaluz aún no se han planteado qué respuesta dar, al no tener comunicación ni petición oficial sobre este asunto, si bien Crespo ha aclarado que, "de todas formas", esto "son cuestiones de alto nivel".

Por ello, "si hay cualquier tipo de necesidad o ampliación al respecto, tendrán que hablarlo ambos gobiernos, y no solamente una empresa, sino que esto tiene que ver con el Gobierno de la Junta de Andalucía y el Gobierno de España".

Entre tanto, según ha insistido la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, desde el Ejecutivo andaluz no pueden, por ahora, posicionarse sobre algo que no conocen.