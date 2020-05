Cáritas Córdoba triplica la labor asistencial a familias en tiempos de coronavirus

La crisis que está provocando el coronavirus está obligando a muchas familias acudir a diario a Cáritas, hasta el punto que el trabajo que realizan a diario se ha triplicado, como es el caso de algunas cáritas parroquiales. Salvador Ruiz, director de Cáritas y en declaraciones en COPE, ha afirmado que "aún no hemos llegado al pico de la curva porque todos los días van aumentando el número de personas a las que tenemos que dar asistencia". El panorama es muy distinto a la crisis de 2008, "ya que en la anterior las distintas situaciones de necesidad fueron llegando poco a poco y esta ha sido como una gran ola", afirma Ruiz.

El perfil de los que se encuentran en la necesidad de llamar a las puertas de Cáritas es muy variado ya que "ahora la crisis también ha llegado a personas que tenían su empleo pero que se encuentra dentro de un ERTE y aún no han cobrado. O por ejemplo aquellos que vivían al día porque su empleo era precario".

Audio Salvador Ruiz, director de Cáritas, atiende una entrevista con Fran Durán

Ante esta situación "debemos no olvidar que antes de la crisis actual existía un millón de personas en Andalucía que se encontraban al filo de la navaja", explica el director de la entidad. Esto significa que a esas cifras ahora hay que añadir todos aquellos que tenían un empleo y que no se encontraban en situación de vulnerabilidad. Según Ruiz "por más que lo intentamos no podemos dar asistencia a todas las personas porque nuestros recursos son limitados, por este motivo necesitamos la colaboración de todos".

Se puede ayudar a Cáritas a través de la campaña que pusieron en marcha hace unas semanas con el lema #TúEresElÁngelDeMuchos, #CadaGestoCuenta, que ahora se implementa con la donación a través de Bizum (Código 33581).

Otras formas de colaborar es a través del número del siguiente número de cuenta de Cajasur: ES11 0237 0210 3091 5651 3781. También en el teléfono de donaciones: 635 383 875, y a través de la web: https://www.caritascordoba.es/donacion

Desde las parroquias se están haciendo un gran esfuerzo por atender dos tipos de acogida: la telefónica y la presencial. La primera está dirigida a aquellas personas mayores con más dificultad para desplazarse hasta la parroquia y la presencial para todos aquellos que llaman a la puerta física. "Ahora más que nunca necesitamos de voluntarios jóvenes" afirma Ruiz. "La mayoría de voluntarios de Cáritas son personas mayores que en estos tiempos no podemos permitir que estén en primera línea".

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

La parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en el Parque Figueroa, es una de esas parroquias que están a pleno rendimiento. El padre Ángel Roldán asegura "todos los días llegan personas llamando a las puertas de la parroquia pidiendo ayuda. Actualmente estamos prestando asistencia a un total de 134 familias, pero estas cifras pueden cambiar en horas". El padre Ángel ha explicado que "solo con 100 euros por familia al mes, y con esa cifra una familia no come, estamos hablando que se necesitan 13.400 euros cada treinta días, una cifra insostenible".

Audio Ángel Roldán, párroco de Nuestra Señora de la Asunción en el Parque Figueroa de Córdoba, responde a las preguntas de Fran Durán

El padre Ángel también ha contado en COPE que "son muchas las personas que acuden a pedir ayuda por primera vez y a muchas les da vergueza". "La Iglesia se creó para esto, para ayudar al prójimo, por lo que les digo a todos que no tengan miedo y dejen atrás la verguenza, ya que ante la necesidad está ayuda de los demás", afirma el párroco.

TE PUEDE INTERESAR