Canceladas las procesiones de Semana Santa en la provincia

El obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, ha mantenido este domingo una reunión con los hermanos mayores y miembros de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de la ciudad y el delegado diocesano de hermandades y cofradías para valorar cómo se celebrará la Semana Santa en tiempo de pandemia, y ha cancelado las procesiones de este 2021 y subrayado que eso no impide a los cristianos celebrar esta etapa del año.

"Sí, hay Semana Santa este año. No podemos vivir sin Semana Santa. No podemos dejar de celebrar los misterios centrales de nuestra fe cristiana. No podemos reprimir la expresión popular de tales misterios, aunque no podamos expresarlos con todo su esplendor. No puede haber procesiones por las calles, no puede haber grandes aglomeraciones de fieles. Celebraremos estos misterios en las respectivas sedes de los Titulares y en la Santa iglesia Catedral, punto de confluencia de la comunidad cristiana en Córdoba", ha afirmado, según recoge el Obispado en un comunicado.

Fernández ha ahondado en que la Iglesia "no puede vivir sin la celebración de la Pascua", pues "cada semana, cada domingo, viene hasta nosotros el gran misterio de Cristo en la celebración de la Santa Misa, en la que escuchamos la Palabra de Dios y comulgamos el Cuerpo vivo y glorioso de nuestro Señor".

"Ahí se va construyendo la Iglesia, nos vamos incorporando a la misma y nos hacemos testigos de Cristo en el mundo con el compromiso de transformarlo para hacer un mundo nuevo", ha explicado el pastor de la Diócesis, recordando también que los misterios centrales de nuestra fe cristiana los celebramos anualmente en el Triduo Pascual, con la precedente preparación de Cuaresma y la consiguiente celebración festiva de la Pascua hasta Pentecostés.

Ante la celebración anual de la Pascua 2021, el obispo ha insistido en la celebración de los misterios centrales de la fe cristiana: pasión y muerte, resurrección y gloria de Jesucristo, donde se renueva nuestra vida cristiana, en todas nuestras parroquias, iglesias y en la catedral. "La Cuaresma nos irá preparando para este gran acontecimiento", ha afirmado.

Asimismo, ha profundizado en la llamada piedad popular. "En nuestra tierra andaluza, la celebración de estos misterios centrales de nuestra fe adquiere una expresión de piedad popular muy arraigada en las costumbres de nuestro pueblo. No podemos dejar de expresar esa piedad popular, tenemos que encontrar formas de expresión y de vivencia de esa fe popular en el marco de las restricciones que nos imponen las circunstancias y las autoridades sanitarias", ha instado.

Respecto a lo que debe realizar cada cofradía, ha invitado a los miembros de éstas a organizar en su sede los cultos a sus sagrados titulares, bajo la dirección del gobierno de la cofradía y del consiliario. "No debe menguar el fervor en el corazón de los hermanos cofrades, aunque no adquieran todo su esplendor las expresiones externas de esa piedad popular", ha trasladado el Obispo a los hermanos mayores.

En la ciudad de Córdoba, la Agrupación de Cofradías y Hermandades, en colaboración con el Cabildo Catedral, señalará en fecha próxima las distintas actividades de piedad popular, viacrucis y actos en cada uno de los días de Semana Santa, que se celebrarán en la catedral como espacio sagrado de amplias dimensiones que permite los actos que se programen, guardando las distancias y las medidas de seguridad que nos imponen las autoridades sanitarias, comunicó a la asamblea monseñor Demetrio Fernández.