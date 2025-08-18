El calor extremo se cobra su tercera víctima mortal en la provincia de Córdoba

El calor extremo se ha cobrado una nueva víctima en la provincia de Córdoba. Se trata de un vecino de La Rambla, que fallecía en la tarde del domingo mientras paseaba por u un camino del término municipal, incapaz de resistir las altísimas temperaturas de estos días. El Ayuntamiento ha mostrado su profundo pesar y ha trasladado sus condolencias a la familia, a los amigos y a sus compañeros de la Agrupación Socialista local, a la que pertenecía.

Al mismo tiempo, ha pedido a los vecinos extremar las precauciones ante la intensa ola de calor, recordando la necesidad de seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias para prevenir nuevos golpes de calor y tragedias como esta.

COPE ha podido confirmar a través de fuentes de la Junta de Andalucía que este fallecimiento se contabiliza por el calor extremo, lo que supone el tercero en lo que va de verano en la provincia de Córdoba.