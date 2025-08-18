El calor extremo se cobra su tercera víctima mortal en la provincia de Córdoba
El Ayuntamiento de La Rambla comunicó el fallecimiento de un hombre en la tarde del domingo
Córdoba - Publicado el
1 min lectura
El calor extremo se ha cobrado una nueva víctima en la provincia de Córdoba. Se trata de un vecino de La Rambla, que fallecía en la tarde del domingo mientras paseaba por u un camino del término municipal, incapaz de resistir las altísimas temperaturas de estos días. El Ayuntamiento ha mostrado su profundo pesar y ha trasladado sus condolencias a la familia, a los amigos y a sus compañeros de la Agrupación Socialista local, a la que pertenecía.
Al mismo tiempo, ha pedido a los vecinos extremar las precauciones ante la intensa ola de calor, recordando la necesidad de seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias para prevenir nuevos golpes de calor y tragedias como esta.
COPE ha podido confirmar a través de fuentes de la Junta de Andalucía que este fallecimiento se contabiliza por el calor extremo, lo que supone el tercero en lo que va de verano en la provincia de Córdoba.
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE CÓRDOBA
“Se han tenido que quemar más de 110.000 hectáreas y morir 4 personas para que el presidente entienda la conveniencia de interrumpir sus santas vacaciones”
Jorge Bustos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h