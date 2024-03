El Cabildo celebrará el tiempo de Cuaresma con un concierto de música de cine

Con motivo de la Cuaresma, el Cabildo Catedral organiza un concierto extraordinario interpretado por la Orquesta y Coro de la Catedral bajo la dirección de Clemente Mata. Se trata de un concierto de Música de Cine con un programa de carácter religioso y espiritual titulado “Lo divino y lo sagrado”.









Dicho programa lo componen las obras “City of Joy” y “The Mission” de Ennio Morricone, “Ben Hur”, “Quo Vadis” y “King of king”, de Miklos Rozsa, “Jesus of Nazaret”, de Maurice Jarre, y “The greatest story ever told”, de Alfred Newman. El concierto comenzará a las 19.00 horas y su acceso, a través de la Puerta de Santa Catalina, será libre hasta completar aforo.