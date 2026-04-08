Las Caballerizas Reales de Córdoba aseguran su futuro como referente internacional del caballo

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la cesión de las Caballerizas Reales a la asociación Córdoba Ecuestre, que gestionaba el inmueble en precario desde hace 15 años. Esta decisión regulariza la situación del histórico monumento, propiedad del Ayuntamiento de Córdoba, a través de un pliego de condiciones que establece una concesión a largo plazo de 25 años, renovables hasta un total de 75.

Un largo camino hacia la estabilidad

El presidente de Córdoba Ecuestre, Rafael Blanco, ha calificado la noticia como "positiva para toda la ciudad de Córdoba". El acuerdo pone fin a un proceso que ha sido "uno de los trámites más largos" y complejos, reconociendo que "durante estos años ha habido momentos donde hemos estado a punto de tirar la toalla en vista de la lentitud". Blanco ha confesado sentir una gran emoción tras años de incertidumbre que les impedían "desenvolverse con normalidad".

Es una noticia positiva para Córdoba Ecuestre, para el mundo del caballo y para toda la ciudad de Córdoba" Rafael Blanco Presidente Córdoba Ecuestre

Un futuro como referente mundial

Con la nueva concesión, que otorga la estabilidad necesaria para invertir y ampliar la programación, el objetivo es consolidar un gran centro internacional del caballo. "Ahora vemos la luz y viene un futuro que puede ser tremendamente positivo", ha afirmado Blanco. La meta es posicionar a Córdoba en la "élite internacional" del sector para que "el caballo sea una referencia también económica y turística de primer nivel".

Podemos estar en la élite internacional y que el caballo sea una referencia económica y turística de primer nivel" Rafael Blanco Presidente Córdoba Ecuestre

Las Caballerizas Reales son un "monumento absolutamente único en la historia del caballo español" que, tras su uso militar por parte del Ministerio de Defensa, pasaron por un largo proceso hasta su adquisición por el consistorio. Actualmente, Córdoba Ecuestre ya organiza eventos de prestigio como Cabalcor o su espectáculo ecuestre, que ahora se verán potenciados con este acuerdo.