Bravo reitera, desde el punto de vista presupuestario, que las elecciones andaluzas vendrían bien en junio

El consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, ha afirmado este miércoles que, "desde el punto de vista presupuestario", convendría que las elecciones andaluzas tuvieran lugar el próximo mes de junio, si bien, según ha recordado, "la decisión de las elecciones", en cuanto a su convocatoria, corresponde al presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), "en su trabajo de coordinación" con el vicepresidente Juan Marín (Cs).

En este sentido y a preguntas de los periodistas, tras presentar en Córdoba, junto al alcalde de dicha ciudad, José María Bellido, las obras de rehabilitación del edificio que albergaba los antiguos juzgados, Bravo ha explicado que, en su calidad de consejero de Hacienda "exclusivamente", sin entrar en "análisis de otro tipo, y desde el punto de vista presupuestario, nosotros hablamos de que sería necesario en junio".

A este respecto, Bravo ha aludido a "las enormes dificultades que tenemos por ese bloqueo que hicieron del presupuesto del año 2022, que hace que todo vaya más lento", de forma que "necesitamos tener un presupuesto en enero de 2023", y para ello "necesitamos que las elecciones fueran en junio, y que no fueran en septiembre u octubre, porque sino, lógicamente, no llegaríamos a tiempo".

Ello se debe, según ha argumentado, a que "la celebración de elecciones, con formación de Gobierno, estructuras y puesta en marcha, si fueran en septiembre u octubre, el presupuesto no estaría antes de febrero, marzo o abril", con todo lo que ello conlleva y, además, "la ejecución de los fondos europeos es una prioridad, y sin presupuestos es todo mucho más complicado".

El mejor ejemplo de ello es la situación actual, en la que, "por no tener presupuesto" del año en vigor, sino el presupuesto de 2021 prorrogado, "en vez de estar pensando en generar, generar y generar, nos dedicamos a trámites administrativos por no tener presupuestos". En este punto, Bravo ha insistido en que opina "como consejero de Hacienda, y desde un punto de vista presupuestario, sin más análisis", teniendo en cuenta que "la única decisión corresponde al presidente de la Junta", aunque Bravo considera que sería mejor que las elecciones sean en junio y así se lo transmite a Juanma Moreno "cuando sale el tema de cuál es el análisis, desde el punto de vista presupuestario", en cuanto "a tener o no tener presupuesto, o de tener presupuesto en marzo o abril de 2023".