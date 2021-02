Bernardo Jordano: “Las barreras varían en función de la discapacidad. Hemos de tener empatía”

La vida personal de nuestro invitado de hoy en Mediodía COPE, Bernardo Jordano, ha estado ligado a la discapacidad. Desde que entrara en el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, ha estado al frente como delegado del Área de Inclusión y Accesibilidad. Y también de Recursos Humanos. Y Lleva 15 años ejerciendo de abogado.

¿Es más difícil el trabajo de abogado en un bufete o dirigir un área como el de Inclusión y Accesibilidad?

-En las dos tienes mucha responsabilidad y que ponerte en el pellejo de muchas personas. En la segunda estás en el escaparate público y hay mucha gente pendiente de ti, por lo que debes equivocarte mucho.

Este tiempo de pandemia, ¿ha provocado que muchos de los proyectos que se querían poner en marcha se hallan frenado?

-Sí. Y en nuestra delegación teníamos varios proyectos en la recámara y hemos tenido que repensárnoslos.

Aún se piensa que la accesibilidad solo está relacionada con lo urbanístico de una ciudad. ¿Está logrando cambiar ese concepto desde que entrara a formar parte del actual equipo de gobierno?

-Es mi empeño desde el principio. Para los que vivimos la discapacidad hay un término que es la accesibilidad universal. La gente tiende a pensar en las barreras arquitectónicas, pero las barreras varían en función de la discapacidad. Una persona deficiente visual no le sirve un pase de peatones si no está bien pintado. Por muy accesible que le pueda parecer al resto de los peatones, a ellos no les sirve de nada.

¿Qué se quiere conseguir con el término de Córdoba incluye?

-Es una imagen corporativa y que habla de pensar en todos los elementos subjetivos de la gran tribu que vive en Córdoba. Será la marca de la casa y un sello de buenas prácticas al que se sume el sector privado. Ya estamos en grupos de contacto con otras delegaciones. El que viva la discapacidad esto le sonará bastante.

En Córdoba hemos visto cómo se han puesto en marcha algunas medidas de bajo coste pero que hasta el momento nadie se lo había planteado, por ejemplo los pictogramas…

-Es una solución buena, bonita y barata. Y efectiva. Colectivos que trabajan con discapacidad y problemas cognitivos es muy medio de trabajo. Es simplificar mucho su trabajo para que se pueda entender bien. La forma más sencilla de entender para todo el mundo. La primera acción la copiamos de Alcalá y la pusieron en los pasos de peatones. A niños sin ningún tipo de problema también les sirve para aprender el sistema.

Otra fórmula son los documentos de lectura fácil

-Se trata de usas frases cortas para los 38 documentos de nuestra administración con el público. Es igual de simple su implementación y ruboriza que no la hayamos hecho antes. Esto tiene más de imaginación y determinación y de hablar mucho con los colectivos.

No nos damos cuenta de todos los problemas que puede encontrarse una persona con discapacidad en una ciudad

-Mi hija tiene 8 años y si no me dice sus necesidades no soy capaz de detectarlas. Tenemos empatía para ponernos a trabajar para buscar soluciones a quienes nos trasmiten sus problemas

Desde hace un tiempo se habla mucho de turismo inclusivo. ¿Es difícil poner en marcha rutas por la ciudad para este tipo de turismo?

-Es difícil. Una labor de coordinación importante. Porque en una ruta hay que hacer un análisis y buscar soluciones para los problemas que encuentres. Fuera de tus competencias entran en juego otras administraciones como la Junta y hay que ir todos a una. También el sector privado. Si quieres hacer una ruta perfecta que supere cualquier prueba para que se pueda considerar accesible cien por cien hay que coordinar a mucha gente.

Hay muchos colectivos con muchas demandas. ¿Es posible atenderlas todas?

-Es complicado la conjunción perfecta de todo. En una calle estrecha la solución ideal para los ciudadanos con silla de ruedas lo ideal sería una cota cero, pero eso puede quitarle referencia a las personas con deficiencias visuales. Siempre hay que encontrar la solución menos mala. Se trata de estar muy pendientes de ellos.

¿En qué líneas de va a centrar el presupuesto de esta área este año?

-Crece. Hay un compromiso de unas 1.300 actuaciones en este mandato (2,5 millones). Si se acaba el dinero en una delegación ya saldrá de otra. Hay dinero para hacer muchas cosas.

Usted también está al frente de Recursos Humanos. La situación de pandemia ha sido complicada, ¿cómo se reorganizada el personal de un ayuntamiento en una situación como esta?

-Trabajamos en burbujas. Grupos estancos. Cada 15 días entra a trabajar de modo presencial uno de esos grupos. Es verdad que la situación se está normalizando y le estamos cogiendo el punto a esta forma de trabajar y no suena tan raro lo de teletrabajar.

En el estado de la Ciudad de la pasada semana el alcalde aseguraba la Policía Local y los Bomberos recibirán los pagos atrasados. ¿Cómo se le ha buscado dar solución a esta situación que se venía arrastrando desde hace mucho tiempo? ¿Por qué hay personal que acumulan hasta 3.000 euros?

-El término atrasado lo he puesto en interpretación desde el primer momento. Había un documento del anterior mandato donde se contemplaban una serie de intenciones con una retribución específica, pero no se registraba las indicaciones para llevarlo a cabo. Somos una entidad pública y nos debemos a unas normas muy rigurosas. Entendíamos que con las normas que tenemos que atenernos ese acuerdo ya estaba cumplido y que ya se había gastado antes de tiempo. Había una partida que se agotó mucho antes. Se ha hecho mucho trabajo de mesa y oficina para encontrar una solución.