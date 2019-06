Bellido será alcalde el próximo sábado con la abstención de VOX

Vox ha anunciado que se abstendrá el próximo sábado permitiendo la investidura de José Mª Bellido como alcalde "por coherencia y responsabilidad con los votantes de Vox y la ciudad, que ha votado un cambio y lo necesita". La portavoz de la formación de Abascal, Paula Badanelli, ha señalado que si hubiese otro candidato votarán en contra de un gobierno de izquierdas.

Badanelli ha señalado que los populares no se han puesto en contacto con ellos hasta ayer mismo, cuando les citaron a una reunión en la tarde de hoy, a la que ya han anunciado que no asistirán porque "es un planteamiento poco serio".

Así, ha considerado que "más allá de un teatrillo y una foto para justificar lo que no ha habido, una negociación a derecha e izquierda por parte del PP, no se entiende el sentido" de dicho encuentro, "un jueves por la tarde a última hora, sin haber habido contactos previos, ni haber intercambiado absolutamente ninguna información, ni reivindicación por parte de Vox, ni tampoco ofrecimiento por el PP", por lo que cree que "es una falta de respeto, no solo a Vox y sus votantes, sino a lo que supone el gobierno de la ciudad y el Ayuntamiento".

Badanelli ha señalado que durante la legislatura solo apoyarán aquellas propuestas que se negocien en tiempo y forma, como los presupuestos y las ordenanzas fiscales.

EL PP MANTIENE LA VOLUNTAD DE DIÁLOGO

El PP de Córdoba y el candidato a la Alcaldía de la capital, José María Bellido, "por respeto a los votantes de Vox", mantienen su "voluntad de dialogar hasta el próximo sábado y, por supuesto, a partir del próximo lunes para favorecer y garantizar la estabilidad y gobernabilidad" en el Ayuntamiento. Según han informado fuentes populares tras las declaraciones realizadas en esta jornada por Vox, "hasta en dos ocasiones el candidato del PP, José María Bellido, se ha puesto en contacto personalmente con dirigentes de Vox".

Al respecto, han comentado que "no se recibió respuesta formal por parte de esta formación hasta el pasado martes, un retraso que entendíamos que podría deberse al debate de los presupuestos de la Junta". De este modo, han remarcado que "se intentó fijar una reunión para este jueves que, a tenor de las declaraciones realizadas por Vox parecen haber descartado". Pese a ello, desde el PP y su candidato a la Alcaldía mantienen la voluntad de diálogo.