Bellido recuerda que gobernará para todos los cordobeses independientemente de su voto

El candidato popular a la alcaldía, José Mª Bellido, ha participado en un acto de campaña arropado por sus compañeros, el presidente Provincia, Adolfo Molina; el delegado del Gobierno, Antonio Repullo; El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, y el Presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. En el Palacio de Congresos, Bellido ha presentado las claves más importantes de su proyecto para que Córdoba "esté donde se merece".

Bellido ha apuntado que, hace 15 días en el partido estaban desanimados y preocupados porque el resultado electoral no era el deseado en las generales, pero a su juicio, la amplia afluencia a este acto, con unas 200 personas, augura "que el PP va a ganar las próximas elecciones municipales y europeas".

Bellido ha señalado que el PP es el partido que debe representar la esperanza de "los 105.000 cordobeses que votaron cambio el 28 de abril en Córdoba ". El candidato ha asegurado que el PP es garantía de cambio, junto a un gran equipo y un gran proyecto.

Tras cuestionar si alguien sabe cómo se va a utilizar su voto al día siguiente de las elecciones "si no se vota al PP", Bellido ha dicho que no quiere que "el futuro de Córdoba se decida en despachos en Madrid", y ha asegurado que gobernará "para todos" y hará un proyecto en el que todos se sientan cómodos, los que han votado al PP y no, precisando en este caso que los últimos cuatro años empezaron con la polémica de la retirada del cuadro de San Rafael en el Ayuntamiento y han acabado con "las Inmaculadas", en alusión a lo suscitado por la exposición que acoge el Palacio de la Merced.

De igual modo, el candidato del PP ha desgranado cada una de las medidas que impulsará en caso de gobernar, como "la bajada masiva de impuestos", con "60 millones de euros en cuatro años"; "hacer que funcione" la Gerencia de Urbanismo; un "ambicioso" programa de viviendas de promoción pública, con 2.000 viviendas para mayores y jóvenes; el equilibrio entre los barrios, y la puesta en marcha de un cinturón verde para la ciudad, entre otros.

Para Bellido, que la alcaldesa no haya incluido en su lista a ninguno de los concejales actuales, no es más que la evidencia del fracaso absoluto del actual equipo de gobierno, y ha pedido a los asistentes que le ayuden a echar a Ambrosio "llenando las urnas".

De su lado, el presidente del PP cordobés, Adolfo Molina, ha exclamado que "el PP es un partido de gobierno" y en este caso cuenta con "el mejor proyecto de ciudad" pensado para los próximos diez años, porque "Córdoba tiene hecho el diagnóstico desde hace tiempo", por lo que "no hay que perderse en las comisiones de estudio", dado que "nunca se toman las decisiones y se queda parada la ciudad", ha advertido. Y la candidata número dos del PP para el Ayuntamiento, Blanca Torrent, ha defendido el proyecto "real" y que "Córdoba se merece".