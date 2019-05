Bellido propone crear 720 plazas en un aparcamiento debajo de Vallellano con diez millones de euros

El candidato del PP a la Alcaldía de Córdoba, José María Bellido, ha propuesto este jueves crear un gran aparcamiento subterráneo en el entorno de la Avenida Conde de Vallellano y las glorietas junto a la fuente, con 720 plazas en una superficie de 9.000 metros cuadrados y una inversión de unos diez millones de euros, todo ello en el denominado proyecto 'Puerta de Córdoba'.

En declaraciones a los periodistas, junto a la candidata del PP Laura Ruiz, el popular ha detallado que tendría dos rampas de acceso y salida, una cercana a la glorieta antes del Paseo de la Victoria y la otra junto a la glorieta al final de la Avenida de República Argentina, en el sentido de la circulación, a la vez que habría "una actuación urbanística en superficie muy innovadora, que cambiaría el panorama urbano de esta parte de la ciudad".

Y es que, según ha apuntado, se contaría con un gran lucernario que permita que en el aparcamiento entre luz natural, a la altura de donde ahora está la fuente de la Avenida Conde de Vallellano; tendría dos plantas con alrededor de 360 plazas cada una; mientras que la inversión llegaría del plan de 50 millones de euros en colaboración público-privada para grandes proyectos.

En este sentido, ha defendido que "la ciudad debe crecer como lugar de destino del turismo de congresos, de negocios, patrimonial, cultural y comercial", para lo cual ha planteado el citado aparcamiento subterráneo, que, a su juicio, "va a mejorar la movilidad, la accesibilidad al casco histórico y al centro y debería reducir el tráfico en muchas calles del centro comercial de la ciudad", dado que la ubicación es "estratégica".

Según ha señalado, este proyecto lo ha planteado en asociaciones empresariales y "han dicho que estarían interesadas varias de las empresas que forman parte de las asociaciones", a lo que ha añadido que "el proyecto podría empezar en el año 2020", con un plazo de ejecución de "entre 18 y 24 meses, en función de la licitación".

Y sobre las catas arqueológicas, el candidato ha recordado que "hay un estudio ya hecho en toda la ciudad de dónde están y no" y ha puntualizado que "a escasos metros hay otro aparcamiento subterráneo".

Entretanto, Bellido ha remarcado que "los cuatro años del mandato de Ambrosio se han caracterizado por no tener rumbo y no tener proyectos nuevos de ciudad", de ahí que haya pedido confiar en el PP para "llevar a Córdoba donde se merece y recuperar la ilusión de un Ayuntamiento que lidere la ciudad" y "no tratar asuntos de los que se lleva hablando décadas".